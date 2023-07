Porcování 334 milionů

Usmívat se mohou hlavně v Mladé Boleslavi, kde neprověřenému levému bekovi dali šanci v lize a obratem ho za zhruba 15 milionů prodali sešívaným. Relativně nízkou částku ovšem kompenzovaly bonusy z dalšího prodeje, takže teď na Juráskovi ve městě automobilů krásně vydělali! „Do Boleslavi poputuje dalších více než 28 milionů Kč, které tam dál investují do zajímavých hráčů klubů nižších soutěží,“ potvrdil šéf Slavie Jaroslav Tvrdík.

Překvapení, ale..

Do částky je započítána i tzv. solidární platba FIFA. Ta zajišťuje, aby se z každého zahraničního přestupu rozdělilo 5 % sumy mezi mančafty, které hráče mezi jeho 12 a 23 lety vychovávaly. Díky tomu si přijdou na miliony korun Prostějov, Brno, Slovácko a mince zacinkají i v Dolním Němčí!

„Samozřejmě jsme se o to zajímali. Uvidíme, kolik to bude. Mluví se o dvou procentech, takže se necháme příjemně překvapit,“ pověděl Blesku tamní předseda Ludvík Zimčík (42). Pohled na účet však pokladní spíš nemile zaskočí. Jurásek sice v malé dědině na Uherskohradišťsku fotbalově vyrostl, jenže už v devíti letech odešel do Slovácka. Dolnímu Němčí se tak započítá jen půlrok po jeho návratu, což místo vysněných čtyř milionů bude »jen« nějakých 500 tisíc.