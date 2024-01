Atletku Vondrovou zasáhla smrt trenéra Jóna: Slzy pro »náhradního« tátu!

Česká atletika truchlí! Sportovní klub Hvězda Pardubice přišel s bolestnou zprávou o úmrtí bývalého trojskokana Jaroslava Jóna (†74). Ten se po konci kariéry věnoval trénování a pod svá křídla si vzal například úspěšnou běžkyni Ladu Vondrovou (24), která se s ním nyní dojemně rozloučila na svém Instagramu.

Vondrová byla nejúspěšnější »žačkou« uznávaného trenéra a jeho smrt ji pochopitelně velice zasáhla. „Díky němu jsem začala dělat atletiku. Dovedl mě k nespočtu medailí a osobáků, byl pro mě takovej náhradní pardubickej táta. Doufám, že už vám je líp. Budu běhat rychle, slibuju,“ napsala v dojemném příspěvku na svém instagramu.

Pod Jónovým vedením se Lada stala mistryní Evropy v kategorii do 23 let, semifinalistkou olympijských her v Tokiu 2021 i mistrovství světa v Eugene 2022. Vloni také získala bronzovou medaili jako členka smíšené štafety na mistrovství světa v Budapešti 2023.

Skvělý trenér

Rodák z Hradce Králové začal s atletikou ve třinácti letech a mezi jeho hlavní disciplíny patřil trojskok a skok daleký. Je několika násobným medailistou z mistrovství Československa a dvakrát reprezentoval svou zemi v mezistátním závodu juniorů. V sedmdesátých letech získal magisterský titul z FTVS Univerzity Karlovy.

Své největší úspěchy si však začal připisovat až jako trenér. Pod jeho vedením závodily stovky sportovců, mezi které patřil například účastník olympijských her v Jižní Koreji 1988 Ivan Slanař, nebo semifinalista z mistrovství světa 1987 Jindřich Roun.