VIDEO Olympijský tým baví klipem k Paříži: Exmilenci Hofmann a Čvančarová zase spolu!

Necelých šest měsíců. Tolik zbývá do startu letních olympijských her v Paříži, kde budou chtít čeští sportovci získat co nejvíc cenných kovů. S olympiádou je v Česku připraveno několik akcí. Jako třeba Olympijský festival 2024, pro který nedávno herec Martin Hofmann (45) točil spot. Před kamerou se kromě olympioniků setkal i se svou expřítelkyní.

Začátek programu měl Hofmann podle informací oficiálního webu Českého olympijského týmu velmi aktivní. Natáčení na podporu sportu a Olympijského festivalu 2024 započalo v klubu Czech wrestling Chomutov. Proč zrovna tady? Protože právě zde změřil síly s Arturem Omarovem (35), který nejenže získal bronzovou medaili na loňském mistrovství světa, ale také se zúčastní letošní olympiády.

A jak to slavnému herci šlo? „Přizpůsobil jsem to Martinovi. Poprvé stál na zápasnické žíněnce a bylo důležité, aby se nezranil a aby nikoho nezranil,“ vysvětlil Omarov a pokračoval. „Ale přestože to bylo jeho poprvé, tak měl parádní postavení, věděl, kde má mít ruce. Měl to zkrátka v malíku.“ Kromě toho se už nějakou dobu znají. „S Martinem vždycky rád trávím čas, ať už jako divák nebo kamarád. Takhle před kamerou jsem s ním byl úplně poprvé a bylo mi ctí,“ vysekl kamarádovi poklonu.

Následně se štáb přemístil do dvacet kilometrů vzdáleného Mostu, kde natáčení pokračovalo v restauraci Severka, kterou proslavil populární seriál. Mimo jiné se na place objevila i herečka Jitka Čvančarová, Martinova bývalá přítelkyně. Ti dva spolu tvořili několik let pár, dokud se v roce 2009 neprovalilo, že Hofmann podvádí Jitku s prostitutkami.

Podle slov samotného herce ale proběhlo natáčení bez problému. „Rád jsem se natáčení zúčastnil a viděl Adélu, Vávru, kluky šermíře. Bylo to velmi milé. Jsem rád, že jsme takhle mohli podpořit akci jako Olympijský festival u jezera Most, jehož hlavním cílem je přilákat děti ke sportu,“ pověděl Hofmann, který s Čvančarovou hrál v minulosti právě v seriálu Most! či Střídavka.

Dvojici na místě doplnili další olympionici jako například zápasnice Adéla Hanzlíčková, slalomář a majitel stříbrné medaile z LOH 2012 Vavřinec Hradilek či šermíř Jiří Beran a jeho parťák Martin Čapek. „Je to moc zábavný spot. Poseděli jsme sice ne u piva, ale u půllitru s nealkem, a pěkně jsme i pokecali. Bylo to fajn,” sdělila Hanzlíčková závěrem.