Sparta otočila šlágr v Pardubicích. Třinec zničil Liberec, další pád Kladna

Lukáš Sedlák se cpal do tutovky • Michal Beranek / Sport

O první branku do sítě Třince se postaral liberecký forvard Oscar Flynn • ČTK / Ožana Jaroslav

Brankář Pardubic Roman Will v akci • ČTK / Vostárek Josef

Pardubice - Sparta

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 04:17. Poulíček Hosté: 13:52. P. Kousal, 14:38. Krejčík, 59:43. Buchtele Sestavy Domácí: Will (Pavlát) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Hájek, Houdek – Pánik, Paulovič, Rohlík – R. Kousal (A), Zohorna (C), Radil – Mandát, Poulíček (A), Říčka – Pavlata, Zeman, Vondráček. Hosté: J. Kovář (41. Kořenář) – Kempný, Mozík, Beaudin, Irving, Němeček, Mikliš, Krejčík – Forman (A), Lajunen (C), Řepík – Buchtele, Horák, Chlapík – Konečný, O. Najman, P. Kousal (A) – Hrabík, D. Vitouch, Kassian. Rozhodčí Stadion Enteria arena, Pardubice

Třinec - Liberec

Třinečtí hokejisté zdolali ve 42. kole extraligy na svém ledě Liberec 5:1 a doma vyhráli posedmé v řadě. Martin Růžička se podepsal pod výhru třemi body (1+2) a odpoutal se v přímém souboji o vedoucí příčku v tabulce produktivity od Tomáše Filippiho, který vyšel naprázdno. Oceláři před rozdílovým gólem, který vstřelil Martin Marinčin, ubránili 89 sekund dlouhé oslabení tří proti pěti.

Liberec udeřil v zápase jako první. Najman uvolnil přihrávkou od zadního mantinelu před brankou Flynna, který překonal Kacetla střelou nad vyrážečku. Třinec brzy odpověděl, když Čacho tečoval střelu Adámka od modré čáry.

Po vyloučení Draveckého za hru vysokou holí do tváře Flynna měl Liberec výhodu dvou mužů v poli. V největší šanci zakončoval Rychlovský po rychlé souhře do odkryté branky, ale Kacetl zasáhl levým betonem.

Čacho mohl v polovině utkání skórovat podruhé: v přečíslení dva na jednoho vzal zodpovědnost na sebe, ale Krále nepřekonal. Na druhé straně Bulíř minul zcela prázdnou branku. Vedení se nakonec ujali domácí z nenápadné akce. Marinčin střílel od modré čáry a puk se odrazil do branky od chráničů obránce Budíka, který se přetahoval v souboji s Nestrašilem.

Co se dá nedat, ukázal na začátku třetí třetiny i Najman. Na libereckého útočníka zívala prázdná branka, ale k údivu všech lidí na stadionu, ji zblízka minul.

Třinec byl efektivnější a v rozmezí 46. a 52. minuty odskočil z 2:1 na 5:1. Nestrašil zvýšil z dorážky Jeřábkovy střely a z pravého kruhu se prosadil Růžička, byť se při přechodu do útočného pásma Třinec zřejmě provinil ofsajdem. Přesilovou hru pět na tři využil do prázdné branky Hudáček. Při gólu si připsal Růžička 324. asistenci za Oceláře a vystřídal Richarda Krále v čele klubových statistik v počtu nahrávek.

Liberec se nevzdal a snažil se ještě zkorigovat skóre, ale v několika šancích opět podržel domácí hráče Kacetl. Při střele Hawryluka jej navíc zachránila horní tyč.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 13:29. Čacho, 36:34. Marinčin, 45:40. Nestrašil, 47:58. M. Růžička, 51:29. L. Hudáček Hosté: 11:17. Flynn Sestavy Domácí: Kacetl (Švančara) – Marinčin, Smith, Kundrátek, Nedomlel, Polášek, J. Jeřábek, Adámek – M. Růžička (A), Nestrašil, Voženílek – Kurovský, Vrána (C), L. Hudáček – Hrehorčák, Holinka, M. Roman – Sikora, Čacho, Dravecký (A). Hosté: D. Král (Hrenák) – McCoshen, Melancon, Knot, Budík, Ivan, Galvas, Aubrecht – Rychlovský, Filippi (A), Faško-Rudáš – Flynn, A. Najman, Hawryluk – Birner (C), Bulíř (A), Klíma – Vlach, Šír, Zachar. Rozhodčí Mrkva, Obadal – Hlavatý, Blažek Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 4496 diváků

Vítkovice - Kladno

Hokejisté Vítkovic porazili ve 42. kole extraligy Kladno 4:2, hattrickem se na tom podílel útočník Petr Fridrich. Vítkovičtí po dvou porážkách v nejvyšší soutěži opět naplno bodovali. Středočeši naopak prohráli potřinácté v řadě a zůstávají na posledním místě tabulky. Na třináctou Mladou Boleslav nově ztrácí už deset bodů.

Ostravané začali dobře a Kladno, které se opět muselo obejít bez svého hrajícího majitele Jaromíra Jágra, poprvé inkasovali už po 41 sekundách. Barinka vyhrál buly, Fridrich ihned vypálil a Mitens nestačil včas reagovat. Uběhlo sotva šest minut a domácí mužstvo se radovalo podruhé. Roberts Bukarts efektní zadovkou vysunul do úniku Kriegera, který prostřelil Mitense.

Zvýšit náskok domácích mohl Barinka, ale zblízka nedokázal zvednout puk nad beton Mitense. Udeřilo na opačné straně. Vítkovičtí ponechali Ticháčka zcela volného v pásmu, Klepiš ho našel přihrávkou od modré, kladenský bek bekhendem poslal puk mezi betony Klimeše a snížil.

Hned zkraje druhé třetiny domácí získali zpátky dvoubrankový náskok, když Zdráhal přiťukl Fridrichovi, na jehož prudkou střelu švihem Mitens nedokázal reagovat. Středočeský tým mohl vrátit zpátky do kontaktu Tralmaks, jenž ujížděl sám na Klimeše, ale vítkovický gólman lotyšského útočníka vychytal.

Hned vzápětí ztratil Percy puk trestuhodně před vlastní brankou, Smoleňák si položil Klimeše, jenže puk po jeho střele zamířil do tyčky, od ní se odrazil do břevna a následně putoval mimo branku. Snížení průběžného výsledku odmítl v závěru druhého dějství i Frolík, který zakončoval do poloprázdné klece, ale Klimeš mu "ukradl" gól pohotovým zákrokem lapačkou.

Po nahození od modré nestačil puk na pravém kruhu zpracovat Roberts Bukarts, ke kotouči se dostal Ticháček a pohotovou střelou se prosadil podruhé v utkání. Vzápětí ujížděli dva na jednoho Zdráhal s Fridrichem, nadějný útok ovšem ani nezakončili.

Ostravané ale dvoubrankové vedení nepustili a po dvou domácích porážkách za sebou opět naplno bodovali, Rytíři naopak prodloužili svou šňůru porážek na třináct.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 00:41. Fridrich, 06:54. Krieger, 21:01. Fridrich, 35:26. Fridrich Hosté: 18:16. Ticháček, 49:11. Ticháček Sestavy Domácí: Klimeš (Machovský) – Percy, Grman, Mikuš (A), L. Kovář, Auvitu, Prčík, Raskob – Ri. Bukarts, Chlán, Lakatoš (C) – Fridrich, Barinka, P. Zdráhal – Ro. Bukarts, Krieger, Peterek – Šoustal, Claireaux, Kotala. Hosté: Mitens (Bow) – Hejda, Ticháček, Slováček, Nemčík, Martenet, Veber – Sideroff, Klepiš, Tralmaks – Smoleňák (C), Melka (A), M. Procházka – Bláha, Jarůšek, Frolík – Babka, Vimmer. Rozhodčí R. Šír, F. Vrba – L. Kájínek, V. Lederer Stadion Ostravar aréna, Ostrava Návštěva 6 047 diváků

České Budějovice - Plzeň

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 17:25. Kondelík, 27:03. Harris, 33:10. Valský, 50:41. Kondelík Hosté: 32:29. Holešinský, 55:24. Jansa, 59:14. Zámorský Sestavy Domácí: Hrachovina (Strmeň) – Vráblík, Štencel, Kachyňa, Doudera (A), Hovorka, Gulaši (C), Pýcha – F. Přikryl, Kondelík, Ordoš – Kubík (A), Harris, M. Beránek – Valský, Hanzl, D. Simon – Koláček, Vopelka, Toman. Hosté: Hlavaj (Klouček) – Zámorský, Malák, Bučko, Laakso, Piskáček (A), Skok – Šiler, Mertl, Holešinský – Lev (A), Jansa, Schleiss (C) – Matýs, Benák, Söderlund – Straka, M. Soukup. Rozhodčí Hribik, Úlehla – Zíka, Frodl Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 6421 diváků

Mladá Boleslav - Mountfield HK

Hokejisté Mladé Boleslavi porazili ve 42. kole extraligy Hradec Králové 2:1 a vzdálili se poslednímu Kladnu na deset bodů. Utkání rozhodl ve 42. minutě v přesilové hře útočník Pavol Skalický. Východočeši vyšli po sedmi zápasech bodově naprázdno.

Úvodní tlak zápasu patřil i díky první přesilové hře hostům. Hned po skončení početní výhody navíc trefil po závaru horní tyčku domácí branky Perret.

První gól ale padl nakonec na druhé straně, když Lintuniemiho střelu dorazil bruslí do branky Závora. Rozhodčí ještě u videa posuzovali míru úmyslu kopnutí puku do klece, ale provinění proti pravidlům nakonec neshledali.

Na trefené tyčky nakonec skončila první třetina 1:1, když na druhé straně nastřelil brankovou konstrukci po úniku po křídle Dvořáček.

Nejzajímavější věci se ve druhé třetině děly ve 36. minutě. Při přesilovce Hradce nejprve přišel brankář Novotný v souboji se soupeřem o hůl, z následné akce mu pak za záda doplachtil puk tečovaný o Jánošíkovi kalhoty. Boleslavská střídačka si na situaci vzala trenérskou výzvu, která ale nebyla úspěšná a domácí dostali další dvouminutový trest. Oslabení ale v tomto případě ubránit dokázali.

Bruslaři si vzali vedení zpět ve 42. minutě, když v přesilovce prosadil Skalický a potrestal vyloučení Perreta. Hosté se hnali za vyrovnáním, celkem vyslali na Novotného přes 40 střel, ale druhý gól nevstřelili ani při dvouminutové hře v šesti.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 06:35. Závora, 41:27. Skalický Hosté: 35:10. Blain Sestavy Domácí: F. Novotný (J. Růžička) – Pyrochta (A), Bernad, Jánošík (C), F. Pavlík, Gewiese, Lintuniemi, Štibingr – Skalický, O. Roman, Lantoši (A) – Dvořáček, Järvinen, Rohdin – Krivošík, Malát, Závora – Hradec, Pitule, Stránský. Hosté: Laurikainen (Pařík) – Kalina, Blain (A), Pavelka, Pláněk, Jank, Freibergs, Marcel – Perret, Tamáši, Okuliar – Jasper, Lalancette, Jergl (A) – Šťastný, Miškář, Eberle (C) – R. Pavlík, Pilař, A. Novotný. Rozhodčí Šindel, Mejzlík – Hynek, Hnát Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 3621 diváků

Karlovy Vary - Olomouc

Hokejisté Olomouce vyhráli ve 42. kole extraligy na ledě Karlových Varů 3:1 a porazili Západočechy i počtvrté v sezoně. Domácí sice vedli 1:0, ale Hanáci vývoj otočili, vítěznou branku vstřelil ve 25. minutě Silvestr Kusko. Moravané si tak pojistili deváté místo, na svého dnešního soupeře mají náskok osmi bodů.

Do zápasu vstoupili lépe hosté, jenže jejich převaha nevyústila k gólové vyjádření, neboť Hanáci se nedostali do koncovky. Ondruškova sražená střela, chycená v pohodě Habalem, toho byla důkazem.

Do vedení tak šli efektivnější domácí. Procházka našel křížným pasem Rachůnka, který zblízka doklepl puk do sítě. Ve 12. minutě mohl navýšit vedení Jiskra, ale trefil jen horní tyč Konrádovy branky.

Olomouc navýšila útočnou aktivitu, Nahodilovu šanci ještě zlikvidoval Habal, nezareagoval až na dělovku Škůrka od modré, která znamenala vyrovnání.

V úvodu druhé třetiny měl šanci změnit skóre Beránek, ale Konrád si s jeho bekhendovou střelou poradil. Ke slovu se znovu dostali aktivnější Hanáci a byli odměněni vedoucím gólem. Orsava našel před brankou volného Kuska, který neměl problém poslat puk do Habalovy sítě. Ve 35. minutě mohli hosté opět skórovat, v krátké početní výhodě dvou hráčů na ledě zachránila Habala branková konstrukce.

Olomouc vstoupila do třetí třetiny s aktivní obranou, která znemožňovala Západočechům dostat se do přebrankového prostoru a ohrozit Konrada. Ve 45. minutě se to částečně podařilo Procházkovi, jenže slovenský strážce svatyně byl úspěšnější.

Změnu skóre mohla přinést 51. minuta, nejprve Konrád zlikvidoval střelu Beránka, z následného nájezdu na druhé straně neuspěl Macuh. Olomouc se v závěrečných minutách soustředila na obranu, přežila jak dvouminutové oslabení, tak i power play soupeře, během níž trefil opuštěnou branku domácích Navrátil. Olomouc tak porazila Energii pošesté v řadě.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 06:22. Rachůnek Hosté: 17:23. Škůrek, 25:48. Kusko, 58:28. Navrátil Sestavy Domácí: Habal (Hamalčík) – Plutnar, Huttula, Mikyska, Stříteský, McFadden, Bartejs, Havlín – Kangasniemi, Černoch (C), O. Beránek (A) – Rachůnek (A), Gríger, O. Procházka – Redlich, Jiskra, Hladonik – Čihař, Koffer, Kružík. Hosté: Konrád (Sedláček) – Ondrušek (C), Škůrek, Sirota, Rutar, Švrček, Černý, Řezníček – Kunc, Macuh, Navrátil – Klimek, Nahodil (A), Bambula – Kusko, Knotek (A), Orsava – Menšík, Anděl, P. Musil. Rozhodčí Jeřábek, Sýkora – Ondráček, Gerát Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 3537 diváků