Louda vyhlíží místenku na OH v Paříži. Bude trénovat s olympijským vítězem

Nejlepší český badmintonista Jan Louda má místenku na olympijské hry do Paříže doslova na dosah. „Jsem vážně blízko,“ pochvaluje si na startu asijské tour. V Dubaji se pak potká s Viktorem Axelsenem, který jej pozval na tréninkový kemp. „Je to pro mě něco neuvěřitelného, dřina se vyplácí,“ usmívá se.

Janu Loudovi by Hry v Paříži už neměly uniknout. Kvalifikace skončí 30. dubna, počítá se do ní deset nejkvalitnějších výsledků a do jejího uzavření zbývá devět akcí. Rodák z Plzně nyní figuruje na 21. místě z 35 šťastlivců. „Co by se mohlo stát? Patnáct kluků za mnou by muselo zahrát suprové výsledky a přeskočit mě. Mám 31 tisíc bodů, na předešlé olympiády se kvalifikovali badmintonisté, kteří měli okolo 20 tisíc,“ popisuje.

Na prvním letošním turnaji v Jakartě sice padl v kvalifikaci, když nestačil na Belgičana Juliena Carraggiho (1:2), především se však potřeboval dostat zpět do optimální pohody. Předchozí turnaj na sklonku listopadu v Cardiffu totiž nedohrál. „Zablokovala se mi záda, pár dnů jsem nemohl nic dělat. Nešlo se ani předklonit. Teď už jsem ale v pohodě,“ vzpomíná borec, jenž se loni vyšvihl až na 39. místo světového žebříčku.

„S rokem 2023 jsem maximálně spokojený. Body pro kvalifikaci na olympiádu jsem dokázal nahrát za půl roku. Odpadl stres. Byly tam jen nějaké zdravotní problémy. Víc menších. Věřím, že se mi letos vyhnou a budu se moci soustředit jen na hru,“ zdůrazňuje český reprezentant.

Z Jakarty se přesune na „třístovku“ do Thajska, kde se s jistotou zúčastní hlavní soutěže. A cestu zpět si zpestří mezipřistáním v Dubaji. „Napsal mi Viktor Axelsen a pozval mě na tréninkový pobyt,“ pochvaluje si Louda. Zprávu od světové jedničky a olympijského vítěze vnímá jako signál, že ho nejužší světová špička bere vážně. K o šest let staršímu Dánovi odmalička vzhlíží. „Jde o jediného Evropana, který dokáže dominovat na světových turnajích, vyhrává skoro každý. Byl to vždycky můj vzor. Třeba mi poradí, jak na Asiaty,“ zakončuje se smíchem česká badmintonová jednička.

O Hry usiluje i český pár

Na Indonesia Masters si v prvním kole čtyřhry zahraje český pár Ondřej Král, Adam Mendrek.

„Poprvé v historii bojuje český deblový pár o olympijské hry. Aktuálně jsme na patnácté pozici směrem do Paříže, začíná ale divoká část sezony. Postup se rozhodne v následujících čtyřech měsících. O jedno místo bojujeme společně s Američany, Brazilci a Mexičany,“ popisuje Mendrek.

„Nadcházející turnaje musíme odehrát co nejlépe, náskok je potřeba si zvyšovat před kontinentálními šampionáty, kde se to rozhodne. Zabereme a věříme, že to do konce bude hodně napínavé. Reálně je šance velká, ale až do konce to bude boj,“ dodává Mendrek.