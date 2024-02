Legendární Lendl se konečně zbavil svého supersídla: Prodal »Muchův« palác! Za kolik?

Tahal jej s sebou jako kouli u nohy, která ho v životě pořádně dlouho otravovala. Teď si může oddechnout. Tenisový titán Ivan Lendl (63) konečně prodal své supersídlo v americkém Connecticutu. Po téměř dvou dekádách!

Vysnil si ho. Coby tenisový král, který »bílému sportu« vládl v 80. letech z pozice světové jedničky 270 týdnů, se rozhodl z Československa přesídlit do USA. Komunistickým pohlavárům vše zdůvodnil potřebou žít v Americe kvůli turnajům a ti mu na to se skřípěním zubů kývli.

Na samotě u Ivana

První bejvák v Greenwichi ve státě Connecticut si pořídil v roce 1984, ale šlo jen o provizorium. Osm let poté se stěhoval opravdu do svého – 120 kilometrů severněji, od zálivu do naprosté lesní samoty. Obří sídlo poblíž ospalého zapadákova Cornwall, asi 50 kilometrů od metropole státu Hartfordu, jemu a jeho americké manželce Samanthě navrhl renomovaný architekt Allan Greenberg.

A že jde o originální bejvák! Honosná kamenná nemovitost s 10 ložnicemi a 15 koupelnami, jejíž obytná plocha je 1672 metrů čtverečních. Nechybí posilovna, sauna, bazén, tenisový kurt či basketbalové hřiště. Opodál je barák pro služebnictvo, stodola, výběh pro koně, rybník a obří pozemek o rozloze 445,6 akru. Zde vyrůstalo jeho pět dcer, tam v roce 1994 odešel do tenisového důchodu.

Barák si vyzdobil plakáty Alfonse Muchy, coby horlivému sběrateli se mu jich podařilo sehnat 116. Hala, obývák, ložnice či koupelna – všude samý Mucha! „Aby byla sbírka úplná, tak mi chybějí poslední tři plakáty. Bohužel nikdy se mi už nepodaří je získat všechny,“ opakoval Ivan celá léta.

Útěk na Floridu!

O to více překvapilo, když se už po 12 letech objevily první zprávy o snaze dům prodat! Lendl obvolával realitky, jenže žádné se nepodařilo sídlo udat. Během posledních dvaceti let se inzeráty postupně objevovaly i mizely, zatímco legendární tenista se přestěhoval do menšího bejváku (8 ložnic a 8 koupelen) ve floridském Vero Beach. Cena jeho haciendy v Connecticutu postupně klesala – jen za poslední dva roky ze 17 milionů dolarů až na 12!

A právě za tuto cifru, v přepočtu 275 milionů korun, bylo Lendlovo bydlení minulý týden prodáno! Jméno nového majitele nebylo zveřejněno. Už léta byly pryč i originály Muchových plakátů, které prodal a jež cestují po světě v unikátní výstavě – na stěny místo nich pověsil jejich věrné kopie. Otázka je, co teď s nimi. Nechal je snad Lendl novému majiteli?