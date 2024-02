Nová éra Slavie? Ještě ne! Proč Tykač chyběl v Edenu

Nový majitel Slavie Pavel Tykač (59) vyslal místo sebe na tribunu syna Michala (33). Nejdražší posila David Zima (23) zůstal zaparkovaný na lavičce. A pro tři body za výhru 4:3 nad Jabloncem si »červenobílý válec« dojel až v sedmé minutě nastavení. Jarní rozjezd fotbalové Slavie na pěkné nové trávě měl i slabší místa.

Sedmigólovou nedělní smršť sledoval z tribuny v Edenu vedle šéfa klubu Jaroslava Tvrdíka syn nového majitele Michal Tykač. Blesk se zeptal, proč na startu nové éry chyběl sám majitel, jenž v poslední době měl minimum absencí. „Pavel Tykač byl pracovně mimo Českou republiku. Nicméně nešlo ještě o první zápas jeho éry, na něm určitě chybět nebude,“ ujistil Tvrdík.

A jak to tedy přesně je s převodem Slavie z čínských do českých rukou? „Převzetí akcií se předpokládá v následujících dnech. Faktická změna statutárních orgánů k 27. únoru. Prvním soutěžním zápasem éry Pavla Tykače tak bude derby 28. února. A na něm určitě chybět nebude,“ vysvětlil Jaroslav Tvrdík. Líp už domácí duel čtvrtfinále MOL Cupu proti Spartě vyzdobit nešel, to bude DERBY!

Miliony seděly

Zpět ke startu jara. Proč stomiliová posila zůstala jen na lavičce? Koupila Slavia nejdražšího opera v lize, aby seděl mezi náhradníky a aby dostala tři góly od Jablonce? „David Zima na tréninku vypadá dobře, akorát při příchodu měl v krevních testech velké únavové markery, takže to ještě ladíme. V Turíně byl ve skupině nehrajících hráčů, která trénovala trošku jinak, takže David se ještě slaďuje s týmem. Proti Jablonci mohl nastoupit i on, Vlčák a Béřa. Zkrátka jsme se teď rozhodli pro jiné hráče, příště to může být zase jinak," povídal trenér Jindřich Trpišovský.

Po gólové parádě ze strany Jablonce bude Zima únavu vyhánět o to rychleji! Tři góly doma v ligovém zápase naposledy Slavia inkasovala také s Jabloncem - v roce 2018 při prohře 1:3.