Priske popsal zranění: Nevypadá to dobře. Uchenna? Byl blízko k ideálu
Vyprávěl o tom, že divoký obrat a výhra jde za hráči. Ano, ale současně také za ním. A z velké části. Trenér Brian Priske zareagoval na tři vynucené ztráty, víckrát pozměnil formaci a v závěru druhého poločasu nedělního ligového utkání proti Dukle nasadil do hry velmi ofenzivní složení. I díky tomu Sparta vyhrála 3:2. „Byl to určitě velmi těžký zápas,“ uvedl dánský kouč.
Zranění Ševínského, Andersena a Kadeřábka vám to výrazně zkomplikovala?
„Nebylo snadné střídat a reagovat, hlavně kvůli zraněním. Navíc jsme měli na hřišti hráče, kteří měli za sebou už hodně minut a byli přetížení. Vzdávám hold hráčům, jak se adaptovali. Třeba Mercado hrál na levé i pravé straně, a zvládl to. Tahle výhra jde za hráči, stejně tak za mým realizačním týmem.“
Dohrávali jste v rozestavení 4-1-4-1 a nahoře se objevili Haraslín, Kuchta, Birmančevič a Rrahmani. Byl to plán?
„S tím přišel Diarmuid (asistent O'Carroll), který zůstal klidný. Chci ho ocenit, protože mi pomohl udělat dobré rozhodnutí. Celkově jsme ale ukázali velmi dobré mentální nastavení. Věřím v to, že když tvrdě pracujete a odevzdáte maximum, získáte odměnu. To se nám podařilo.“
A zaslouženě?
„Je potřeba dát kredit Dukle, protože nám to udělala hodně náročné, ale ano, na konci utkání jsme si zasloužili vyhrát.“
I když jste dvakrát inkasovali?
„Souhlasím, že nikdy není dobré dostat dva góly.“
Mohl si při nich počínat lépe brankář Peter Vindahl?
„Při jednom z nich mohl možná udělat víc, ale současně si myslím, že to byla nešťastná situace. Magnus (Andersen) našel úplně volného hráče. U druhého gólu Ángelo (Preciado) podklouznul při přihrávce. To je fotbal, Peter udělal nějaká rozhodnutí, ale je nutné říct, že v minulých týdnech měl velmi dobré výkony.“
Jak moc vděčíte Emmanuelu Uchennovi, který vstřelil dvě branky?
„Byl blízko k ideálnímu výkonu. Jak už jsem řekl dřív, dělá postupně masivní pokrok. Dneska byl fantastický v defenzivní práci, možná ne tak v ofenzivní, ale to nebylo jeho úkolem. Ve výsledku odehrál velmi dobrý zápas, adaptoval se na jiné pozice a situace. Navíc dal dva góly ze standardních situací, na které dlouho čekal.“
Je při rohových kopech hlavním cílem ve vápně?
„Ne hlavním, ale určitě jedním z nich.“
Pracujete intenzivně na rohových kopech? A jde to za expertem Jackem Wilsonem?
„Kredit patří jemu a hráčům. V minulých sezonách už tady byl velmi dobrý základ, ale v létě na tom společně velmi tvrdě pracovali. Jack má svou metodologii a vyplácí se. Měli jsme dosud velmi vysokou hodnotu očekávaných gólů, ale nedařilo se nám z takových situací prosazovat. Jsem rád, že to vyšlo, ale musíme v tom pokračovat, což je naše filozofie. Nezastavujeme.“
Je start Ševínského s Kadeřábkem do odvety play off Konferenční ligy v ohrožení?
„Je velmi brzy na to říct, jak na tom jsou. Nemám zatím informace, ale nevypadá to dobře.“
Mezi stopery vás momentálně trápí personální problémy. Bude muset zasáhnout Filip Panák?
„Byl už na lavičce a připravený hrát, ale nemá zápasovou zátěž. Nehrál tak pět týdnů. Bude to pro něj těžké. Současně věřím, že Zelený bude zítra trénovat a Asger (Sörensen) se bude cítit lépe. Na druhou stranu máme zastupitelnost hráčů, můžeme měnit formace.“
Střídal kvůli zranění i Magnus Kofod Andersen? Zdálo se, že měl problémy v závěru první půle.
„Ano, bylo to vynucené střídání.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|6
|5
|1
|0
|13:6
|16
|2
Slavia
|6
|4
|2
|0
|12:4
|14
|3
Zlín
|6
|4
|1
|1
|9:5
|13
|4
Jablonec
|6
|3
|3
|0
|7:3
|12
|5
Plzeň
|6
|3
|2
|1
|14:6
|11
|6
Olomouc
|6
|3
|1
|2
|4:3
|10
|7
Karviná
|6
|3
|0
|3
|8:7
|9
|8
Liberec
|6
|2
|1
|3
|8:9
|7
|9
Bohemians
|5
|2
|0
|3
|3:7
|6
|10
Hr. Králové
|6
|1
|2
|3
|7:10
|5
|11
Dukla
|6
|1
|2
|3
|5:8
|5
|12
Slovácko
|6
|1
|2
|3
|4:7
|5
|13
Ostrava
|4
|1
|1
|2
|4:4
|4
|14
Ml. Boleslav
|5
|1
|1
|3
|10:16
|4
|15
Teplice
|5
|1
|0
|4
|5:9
|3
|16
Pardubice
|5
|0
|1
|4
|5:14
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu