Stoprocentní český den na US Open! Postoupili tři muži i Vondroušová s Valentovou
Poslední grandslam tenisové sezony rozjeli čeští zástupci nadějně. První pětice, která ve Flushing Meadows na US Open nastoupila, uspěla. Radovali se teenageři Jakub Menšík s Terezou Valentovou i ostřílení Markéta Vondroušová, Jiří Lehečka a Tomáš Macháč.
Poosmé si Jakub Menšík zahrál úvodní kolo grandslamového turnaje a posedmé ho prostějovský junák zvládl. Devatenáctiletý supertalent startuje v oblíbeném New Yorku jako šestnáctý nasazený, los pro vstupní mač měl poměrně přísný. Dvoumetrový Chilan Nicolas Jarry byl loni touto dobou členem top 20 žebříčku, než jeho kariéru poznamenal zánět vestibulárního nervu, jenž způsobuje závratě a potíže s viděním.
Devětadvacetiletý Jihoameričan vypadl z elitní stovky, tenis má však stále velký. Menšík však zvládl klíčový tiebreak první sady, uklidnil se a nakonec za necelé dvě a půl hodiny triumfoval 7:6 (5), 6:3, 6:4. „Nico je velký šampion, hraje rychle, jsem rád, že jsem to zvládl ve třech,“ oddechl si Menšík, jemuž se v dalším kole postaví Francouz Ugo Blanchet (184. na ATP).
Tereza Valentová je jednou z nejrozjetějších tenistek současnosti, když zvítězila v 19 z posledních 21 utkání. Po zvládnutí tří kol newyorské kvalifikace bez ztráty setu se osmnáctiletá slečna z pražského Hloubětína vytáhla na Italku Luciu Bronzettiovou, světové číslo 57, kterou zdolala za dvě hodiny 6:3, 3:6, 6:4 a připsala si druhou výhru kariéry v hlavní soutěži grandslamu. Ta finalistku juniorky US Open zpřed dvou let dojala k slzám a o radost se u kurtu dělila s tátou Marcelem a koučem Liborem Salabou.
Tuhou bitvu, v níž byla agresivnější a aktivnější hráčkou, rozhodla Valentová díky pátému proměněnému mečbolu zápasu a teprve potřetí v kariéře se těší ze skalpu soupeřky z elitní stovky žebříčku. Stejně jako na jaře při Roland Garros ji i nyní ve 2. kole bude čekat zřejmě velká favoritka. V Paříži to byla pozdější šampionka Coco Gauffová, nyní hrozí střet s hvězdnou Jelenou Rybakinovou.
Roli favoritky splnila proti ruské kvalifikantce Oksaně Selechmetěvové Markéta Vondroušová. Druhý set utkání se zle zauzloval, když wimbledonská šampionka přišla o vedení 5:2 a nevyužila pět mečbolů, nakonec však tiebreak ustála a postoupila po sadách 6:3, 7:6. Ve 2. kole narazí na domácí McCartney Kesslerovou, kterou zdolala před dvěma měsíci ve Wimbledonu.
Tomáš Macháč potřeboval jen 80 minut na to, aby vyřadil Itala Lucu Nardiho 6:3, 6:1, 6:1 a v dalším zápase ho čeká brazilský supertalent Joao Fonseca, či Srb Miomir Kecmanovič.
Jiří Lehečka přetlačil Chorvata Bornu Čoriče ve čtyřech setech. V duelu šel do vedení 3:0, pak ale začal kupit nevynucené chyby a v úvodním setu už neuhrál ani game. Pak se hra znovu vyrovnala a český tenista díky zpřesněné hře duel otočil. Zápas zlomil v tie-breaku třetího setu, v němž prohrával už 2:5, pěti body v řadě ale sadu získal a ve čtvrtém setu na kurtu dominoval.
Tenisový grandslamový turnaj US Open (tvrdý povrch, dotace 90 milionů dolarů):
Muži:
Dvouhra - 1. kolo: Menšík (16-ČR) - Jarry (Chile) 7:6 (7:5), 6:3, 6:4, Macháč (21-ČR) - Nardi (It.) 6:3, 6:1, 6:1, Lehečka (20-ČR) - Čorič (Chorv.) 3:6, 6:4, 7:6 (7:5), 6:1, Davidovich (18-Šp.) - Ševčenko (Kaz.) 6:1, 6:1, 6:2, Shelton (6-USA) - Buse (Peru) 6:3, 6:2, 6:4, Fritz (4-USA) - Nava (USA) 7:5, 6:2, 6:3, Darderi (32-It.) - Hijikata (Austr.) 6:2, 6:1, 6:2, Rinderknech (Fr.) - Carballés (Šp.) 7:6 (7:2), 7:5, 4:6, 6:2, Blanchet (Fr.) - Marozsán (Maď.) 6:4, 3:6, 7:6 (9:7), 6:2, Spizzirri - Dostanic (oba USA) 7:5, 6:4, 7:6 (7:4), Mannarino (Fr.) - Griekspoor (29-Niz.) 7:5, 6:4, 6:0, Svajda (USA) - Piros (Maď.) 6:4, 6:2, 7:5.
Ženy:
Dvouhra - 1. kolo:Valentová (ČR) - Bronzettiová (It.) 6:3, 3:6, 6:4, Vondroušová (ČR) - Selechmetěvová (Rus.) 6:3, 7:6 (7:3), Kesslerová (32-USA) - Linetteová (Pol.) 7:5, 7:5, Raducanuová (Brit.) - Šibaharaová (Jap.) 6:1, 6:2, P. Kuděrmětovová (Rus.) - Parrizasová (Šp.) 2:2 skreč, Fernandezová (31-Kan.) - Marinová (Kan.) 6:2, 6:1, Sabalenková (1-Běl.) - Masárová (Švýc.) 7:5, 6:1, Tjenová (Indon) - V. Kuděrmětovová (24-Rus.) 6:4, 4:6, 6:4, Ealaová (Filip.) - Tausonová (14-Dán.) 6:3, 2:6, 7:6 (13:11), Učidžimaová (Jap.) - Danilovičová (Srb.) 7:6 (7:2), 4:6, 7:6 (11:9), McNallyová (USA) - Teichmannová (Švýc.) 6:2, 6:2.