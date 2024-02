Vémola doma zařizoval změny: První slova o údajné přestavbě Vémolandu!

Nedávno obletěla český internet informace, že slavný MMA bijec Karlos „Terminátor" Vémola (38) musí ve svém Vémolandu řešit rozsáhlou rekonstrukci. Jak je to ale doopravdy? To prozradila sama hvězda organizace Oktagon!

Podle nedávných informací webu eXtra.cz si měl Vémola najmout partu řemeslníků, kteří měli proslulému zápasníkovi vyčistit topný systém včetně chemického ošetření. Nyní se „Terminátor“ k celé záležitosti vyjádřil.

„Je to blázinec. Lele nešlo v šatníku topení, já nejsem manuálně zručný,“ pověděl na úvod pro server Super.cz a pokračoval. „Zavolal jsem topenáře, ať to přijdou odvzdušnit. Chlapi to dělají doma sami, ale já ruce používám jen na mlácení lidí. Přijeli k nám na půl hodiny, měli hned hotovo a oni z toho dělají, že přestavujeme Vémoland. My nemáme co přestavovat, my žijeme v kleci, tam je všechno hotové,“ uvedl Vémola věci na pravou míru.

Není žádným tajemstvím, že Karlos je velkým milovníkem exotických zvířat. Doma chová například lvy. V minulosti se navíc nechal slyšet, že touží po slonovi, ovšem má to háček. „Slon je cíl. Abych mohl mít slona, musím mít větší dům, zahradu, větší šatník pro ženu a větší dětské pokoje. Všechno musí být větší. Za toho slona dostanu hodně vynadáno. Když Lela dostane šatnu, tak to bude jednodušší,“ nastínil Vémola na závěr situaci.