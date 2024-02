Hrdina při ceremoniálu mezi Tučňáky zatleská Jágrovi a... Zapomene na politiku!

Hlavní hrdina je jasný: Jaromír Jágr (52). Ale při poctě hokejistovi s číslem 68 nebude chybět ani Hrdina. Jiří Hrdina (66).

Pittsburgh Penguins chystají o víkendu velkou oslavu »68«, která vyvrcholí ceremoniálem při nedělním utkání proti Los Angeles Kings (přímý přenos Nova Sport 1 začíná ve 22:15, úvodní buly je o půlnoci). Zúčastnit se mají také šampioni NHL z let 1991 a 1992.

Jágr do Ameriky s rodinou odletěl za přítomnosti Blesku už ve středu. A co v té době jediný krajan, jehož vytrejdovali Tučňáci v roce 1991, aby se hlavně mimo led o bažanta z Kladna staral? „Klub mě pozval, těším se na to, až se s klukama uvidíme po třiceti letech a až zatleskám Jardovi,“ řekl Hrdina Blesku před dnešní cestou do Pensylvánie.

Zklamal mě

Jenže v roce 2019 držitel tří prstenů pro vítěze Stanley Cupu (triumfoval ještě s Calgary v sezoně 1988/89) rozhodně ovace pro Jágra nechystal. „Zklamal mě. Z mého pohledu je škoda, že se postavil na stranu lidí, jako je prezident (Miloš) Zeman nebo premiér (Andrej) Babiš,“ prohlásil Hrdina při cestě kladenského hokejisty do Číny.

Byť mistr světa z roku 1985 nesnáší komunisty a pořád hlasitě kritizuje lídra opozičního hnutí ANO a sympatizanty s Ruskem, v zámoří oba své rozdílné politické názory spláchnou: Co jsme si, to jsme si! „To nemá s hokejem nic společného. Jarda měl – nebo vlastně pořád má – fantastickou kariéru. Tohle nikdo vytahovat nebude,“ ujistila legenda Sparty.

Hrdina s Jágrem a dalšími kumpány v čele s pittsburskou ikonou Mariem Lemieuxem (58) tak mohou v klidu poklábosit o vzpomínkách na vítězné párty.