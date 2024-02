Vémolův přemožitel Kincl: Titulový risk!

Do ideálu má jeho zdravotní stav daleko, zlomenina pod okem není zdaleka zahojená. Poslední zápas Patrika Kincla (34) se ale datuje do března loňského roku, kdy získal pás šampiona střední váhy Oktagonu nad Karlosem Vémolou (38).

I to je důvod, proč »Paťas« kývl na začátku března na titulový mač s Polákem Wawrzyniakem. „Bije se to ve mně. A dost. V rámci možností to risknu. Březen bych u televize hodně špatně kousal, proto jsem kývl na Ostravu,“ vysvětluje Kincl odvážný krok.

OKTAGON 53

Extrémně nabitý turnaj vystřelí tepovku fanoušků MMA do nebes! Představí se třeba »inkvizitor« Brož a v jubilejním 30. zápase také »Král severu« Malach. Turnaj v Oberhausenu začíná v sobotu 10. února od 18 hodin. Akci sledujte živě na www.oktagon. tv nebo Premier Sport 4. UŽ ZA 3 DNY!