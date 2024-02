Slavní na derby: Tykačův výkop a zmrzlá Kvitová!

Kdysi prachobyčejný kluk z Čelákovic ke své velké lásce přišel. Čtvrtý nejbohatší Čech Pavel Tykač (59) byl poprvé coby právoplatný majitel klubu na mistráku Slavie.

Byl to výkop jeho éry. a hned v pohárovém derby se Spartou. Tenhle mač si energetický magnát se jměním odhadovaným na 183,3 miliardy korun nemohl nechat ujít. Akcie už měl Tykač v kapse, šálu svých sešívaných na krku. Vyslechl si hymnu z hrdla ženy svého zaměstnance Lukáše Masopusta Hany a na ochozu před VIPkou v Edenu urputně fandil.

Bez rudých nuda

„Kdyby neexistovala Sparta, byla by to nuda, a když vyhrajeme většinu derby, tak budu spokojený,“ řekl Tykač slávistickému časopisu Halftime. Je to o soupeření s vlastníkem Sparty Danielem Křetínským (48, cirka 211 miliard Kč). V podnikání, a teď už i v kopané. „Známe se s Danem dlouho. Bude legrace. Ekonomická síla Sparty byla dlouho úplně jinde a nyní je stejná jako naše. Už to nebude tak, že naši hráči, trenéři, manažeři jsou lepší než jejich, ani obráceně. Čekají nás úžasné bitvy a není nic lepšího než ta naše rivalita, a to, že to váš hlavní soupeř dělá taky dobře. Posouvá to ve výsledku oba,“ soudí Tykač.

Pořídil si klub svého srdce, je z něj fotbalový bafuňář a hned to poznal. „Svět se mi změnil. Taxikáři, číšníci v restauracích nebo lidé na ulici. Všichni koukají, zastaví mě a mají potřebu si povídat o fotbale. Někdy zase jen projdou, usmějí se a ukážou palec nahoru,“ popsal své čerstvé prožitky Pavel Tykač. Bohabojný muž, který s paní Ivanou vychovává osm potomků. Dva společné a šest z předchozích vztahů obou manželů.