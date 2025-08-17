Manželka trenéra Růžičky: Rozprodává luxusní hračky dcerky

Autor: sm
Manželka legendárního hokejového trenéra Vladimíra Růžičky v posledních měsících rozprodává věci.
Marie Růžičková prodává dceřin domeček, který je vychytaný do posledního detailu.
Manželé Růžičkovi
Marie Růžičková prodává dceřin domeček, který je vychytaný do posledního detailu.
Marie Růžičková s manželem Vladimírem
Marie Růžičková prodává dceřin domeček, který je vychytaný do posledního detailu.
Marie Růžičková prodává dceřin domeček, který je vychytaný do posledního detailu.
Marie Růžičková prodává dceřin domeček, který je vychytaný do posledního detailu.
Marie Růžičková inzeruje dceřiny hračky.
Marie Růžičková prodává dceřin domeček, který je vychytaný do posledního detailu.
Marie Růžičková prodává dceřin domeček, který je vychytaný do posledního detailu.
Marie Růžičková prodává dceřin domeček, který je vychytaný do posledního detailu.
Spokojená rodina Růžičkových.
Manželé Vladimír a Marie Růžičkovi
Legendární trenér Vladimír Růžička.
Marie Růžičková prodává dceřin domeček, který je vychytaný do posledního detailu.
K mání je i kosmické autíčko.
K mání je i kosmické autíčko.
Manželé Vladimír a Marie Růžičkovi
A prodeji se nevyhne ani Barbie letadlo.
Marie Růžičková inzeruje dceřiny hračky.
A prodeji se nevyhne ani Barbie letadlo.
A prodeji se nevyhne ani Barbie letadlo.
Marie Růžičková inzeruje dceřiny hračky.
Marie Růžičková inzeruje dceřiny hračky.
Manželé Růžičkovi
Vladimír Růžička se svou manželkou
Legendární trenér Vladimír Růžička.
Legendární trenér Vladimír Růžička.
Vladimír a Marie Růžičkovi.

Hokejový kouč Vladimír Růžička a jeho manželka Marie by pro svou dcerku dýchali. Když jde o malou Lejlu, nehledí na korunu a udělají vše pro to, aby byla jejich holčička šťastná. Teď ale rozprodávají její hračky, za které v minulosti dali neskutečné peníze.

Před časem se Marie Růžičková zbavovala oblečení, pak rozprodala vybavení pro nahrávání podcastu a teď se rozhodla, že je čas udělat čistku v pokojíčku dcery Lejly, jejíž hračky se snaží udat na sociálních sítích.

„Miláčci, prodávám tenhle Barbie dům. Je to teda neskutečná pecka. Ale prostě moje holka už je velká," vysvětlila havířovská rodačka, která předvedla, co všechno tahle věc umí. A toho vůbec není málo! Domek je tak vymakaný, že v něm nechybí světýlka v kuchyni, výtah, sprcha nebo dokonce splachující záchod! Na kolik si Růžičkovi takovou parádu cení?

„Původní cena 7 900 korun, na internetu je teď za 6 700 korun,“ kápla Marie božskou, jak moc se rodiče Lejly před časem plácli přes kapsu. Zájemce ho ale od »Zlatého hocha z Nagana« a jeho ženy může pořídit za podstatně lepší peníze. „Prodám ho za 2 500 korun,“ dodala Marie.  

Dcera legendárního kouče měla k domečku ještě kosmické Barbie auto a letadlo, které jsou taky k prodeji. Malé slečně zkrátka nechybělo nic, co by si každá holčička v jejím věku mohla přát. Lejla ale letos v říjnu oslaví 8. narozeniny a nejspíš už si s věcmi nevyhraje tak, jako dřív.

Marie Růžičková prodává dceřin domeček, který je vychytaný do posledního detailu.
Marie Růžičková prodává dceřin domeček, který je vychytaný do posledního detailu.

 

Témata:  prodejbarbieblesksportmajetekVladimír RůžičkahračkaMarie Růžičková

Související články



Články odjinud