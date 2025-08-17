Manželka trenéra Růžičky: Rozprodává luxusní hračky dcerky
Hokejový kouč Vladimír Růžička a jeho manželka Marie by pro svou dcerku dýchali. Když jde o malou Lejlu, nehledí na korunu a udělají vše pro to, aby byla jejich holčička šťastná. Teď ale rozprodávají její hračky, za které v minulosti dali neskutečné peníze.
Před časem se Marie Růžičková zbavovala oblečení, pak rozprodala vybavení pro nahrávání podcastu a teď se rozhodla, že je čas udělat čistku v pokojíčku dcery Lejly, jejíž hračky se snaží udat na sociálních sítích.
„Miláčci, prodávám tenhle Barbie dům. Je to teda neskutečná pecka. Ale prostě moje holka už je velká," vysvětlila havířovská rodačka, která předvedla, co všechno tahle věc umí. A toho vůbec není málo! Domek je tak vymakaný, že v něm nechybí světýlka v kuchyni, výtah, sprcha nebo dokonce splachující záchod! Na kolik si Růžičkovi takovou parádu cení?
„Původní cena 7 900 korun, na internetu je teď za 6 700 korun,“ kápla Marie božskou, jak moc se rodiče Lejly před časem plácli přes kapsu. Zájemce ho ale od »Zlatého hocha z Nagana« a jeho ženy může pořídit za podstatně lepší peníze. „Prodám ho za 2 500 korun,“ dodala Marie.
Dcera legendárního kouče měla k domečku ještě kosmické Barbie auto a letadlo, které jsou taky k prodeji. Malé slečně zkrátka nechybělo nic, co by si každá holčička v jejím věku mohla přát. Lejla ale letos v říjnu oslaví 8. narozeniny a nejspíš už si s věcmi nevyhraje tak, jako dřív.