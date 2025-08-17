Předplatné

ONLINE: Liberec - Sparta. Pražané mohou do čela. Budou k dispozici zraněné opory?

Fotbalisté Sparty mohou po 5. kole Chance Ligy do čela tabulky
Brian Priske slaví výhru nad Sigmou
Sparťanští fotbalisté při děkovačce s fanoušky po postupu do play off Konferenční ligy
Peter Vindahl v Jerevanu inkasoval z penalty
Brian Priske během zápasu Sparty
Albion Rrahmani skóroval proti Olomouci
Lukáš Sadílek s míčem, za ním Magnus Andersen
Trenér Sparty Brian Priske v Jerevanu při odvetě KL
Chance Liga
V závěru 5. kola Chance Ligy se fotbalistům Sparty naskytuje velká příležitost. Po ztrátě Slavie v Jablonci i první prohry do soboty neporaženého Zlína se mohou posunout do čela tabulky, musejí ovšem v nedělním šlágru uspět v Liberci. Pražané po návratu z Asie, kde stvrdili postup do play off o Konferenční ligu, mají ve svých řadách zraněné opory. Někteří z marodů by ovšem mohli být k dispozici proti Slovanu. Jaký výběr poskládá kouč Brian Priske? ONLINE přenos utkání sledujte od 20.00 na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia53209:311
2Sparta43108:410
3Zlín53118:510
4Olomouc53114:210
5Karviná43016:39
5Jablonec52306:39
7Liberec42118:67
8Plzeň41217:55
9Slovácko51224:55
10Dukla51223:55
11Ml. Boleslav411210:114
12Teplice41035:83
13Bohemians41031:63
14Hr. Králové50236:102
15Ostrava30122:41
16Pardubice40134:111
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

