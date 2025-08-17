Horejš k další červené kartě: To jsem nikdy neviděl. Doplní mužstvo Slončík?
I po pěti kolech zůstává Hradec Králové bez ligového vítězství a krčí se na nepopulárních příčkách kolem sestupového pásma. Po porážce 2:3 v Mladé Boleslavi navíc každému musela na mysl přijít stejná věc – další vyloučení. „Votroci“ dohrávali v oslabení po třetí za sebou, tentokrát dokonce velkou většinu utkání. „Připravujete se na zápas, máte nachystané taktické věcí a v 18. minutě to můžete hodit do koše,“ smutnil kouč David Horejš.
Už v předchozí sezoně měl Hradec problémy s disciplínou a nasbíral hned šest červených karet, což bylo v celé lize druhé nejvyšší číslo. V aktuálním ročníku zlepšení nepřišlo. Naopak.
Černo-bílí tráví v deseti lidech skoro stejný časový úsek, jako v plném počtu a v posledních třech zápasech pokaždé musel některý z fotbalistů do šaten hodně předčasně. „Prožíváme těžké chvíle, za které si můžeme sami, protože naše reakce v těch zápasech jsou špatné. Červená karta zápas hrubě ovlivnila. Navíc to bylo už potřetí po sobě,“ posteskl si rozladěný kouč.
S Jabloncem se nechal vyloučit ve 25. minutě Daniel Horák za nešetrný skluz, proti Pardubicím viděl durhou žlutou ve 49. minutě Filip Čihák a tentokrát už v 18. minutě ošklivě prošlápl kotník boleslavského Romana Macka obránce Jakub Uhrinčať.
„Je to hodně frustrující. Přijde jeden takový zákrok a my můžeme celou týdenní přípravu zahodit. Už je to třetí zápas v řadě, nic takového jsem v životě nezažil,“ nechápal evidentně naštvaný Václav Darida v pozápasovém rozhovoru pro Oneplay Sport.
„Před týdnem jsme vedli 1:0, měli jsme zápas pod kontrolou. Najednou prásk, červená karta a ztratili jsme ho. Tady jsme sice měli víc šancí než soupeř, ale nemáme z toho nic,“ dodal Horejš.
Kouč však další vyloučení nechce shazovat na nedisciplinovanost mužstva. „Nevím, čím to je. Náš hráč má míč na noze, a najednou prásk a jde ven. Já nevím, jak tomu předejít. Tohle jsem ještě nikdy neviděl,“ snažil se vysvětlit velkou bolest týmu.
Doplní kádr znovu Slončík?
Mezi pozitiva by se dala vypíchnout bojovnost mužstva, které dlouhé zápolení proti přesile nevypustilo a v samém závěru dokonce sahalo po bodu. Jenže za snahu se body nerozdávají.
„Můžeme se chlácholit, že to kluci v deseti nevzdali, a že jsme měli víc gólových šancí. Ale tři body bere Boleslav a my nemáme nic,“ prskal stratég Východočechů, jehož tým se po pěti kolech nachází na 14. příčce tabulky. Pod ním ležící Pardubice a Baník mají navíc jeden, respektive dokonce dva zápasy k dobru.
I vzhledem k této nelichotivé bilanci se „votroci“ pokusí ještě před koncem přestupového období doplnit kádr. „Samozřejmě koukáme po posilách. Trh je pořád otevřený a my máme zájem o některé hráče. Vy asi víte, kteří to jsou,“ nastínil snahu přivést například plzeňského Toma Slončíka, který v Hradci hostoval už na jaře uplynulé sezony.
Podle informací iSportu kolem mladého technika krouží také Olomouc, Baník nebo Jablonec, ale východočeský celek by měl mít nepsanou dohodu o „předkupním právu.“
Že se šikovný tvůrce hry z Doosan arény kvůli většímu hernímu vytížení bude stěhovat jinam navíc po utkání na Dukle potvrdil i trenér Plzně Miroslav Koubek. „Hostování jsem mu doporučil a pravděpodobně k němu dojde. Nemohl jsem mu zaručit silnou minutáž, kterou měl na jaře v Hradci. Byla by škoda mu ji zrušit. Nevím, kam půjde, ale vypadá to, že půjde na hostování,“ prozradil.
Tato slova rádi uslyší právě v Hradci, a ačkoli trenér Horejš konkrétní hráče nejmenoval, jméno Slončík jistě v nejbližších dnech bude řešit. „Věřím tomu, že to dopadne, a že dokážeme mužstvo ještě posílit,“ uzavřel pozitivně.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|5
|3
|2
|0
|9:3
|11
|2
Sparta
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|3
Zlín
|5
|3
|1
|1
|8:5
|10
|4
Olomouc
|5
|3
|1
|1
|4:2
|10
|5
Karviná
|4
|3
|0
|1
|6:3
|9
|5
Jablonec
|5
|2
|3
|0
|6:3
|9
|7
Liberec
|4
|2
|1
|1
|8:6
|7
|8
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|7:5
|5
|9
Slovácko
|5
|1
|2
|2
|4:5
|5
|10
Dukla
|5
|1
|2
|2
|3:5
|5
|11
Ml. Boleslav
|4
|1
|1
|2
|10:11
|4
|12
Teplice
|4
|1
|0
|3
|5:8
|3
|13
Bohemians
|4
|1
|0
|3
|1:6
|3
|14
Hr. Králové
|5
|0
|2
|3
|6:10
|2
|15
Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|4:11
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu