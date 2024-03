Tenisová legenda Venus Williamsová: Má nového nápadníka?!

Za svou úchvatnou kariéru získala tenistka Venus Williamsová (43) nejednu slavnou trofej. Vždyť na prestižních grandslamech slavila jen ve dvouhře hned sedm triumfů. Nyní se zdá, že má další úlovek, ovšem tentokrát mimo kurt. Podle zahraničních médií má mít totiž románek s basketbalistou! O koho přesně jde?

Už to má trvat několik měsíců. Kolem Venus Williamsové, jedné z nejúspěšnějších tenistek v historii, se začaly šířit zvěsti o tom, že si našla nového nápadníka. Tím má být podle německého deníku Bild bývalý basketbalista Hamburku Jannik Freese (37).

Spekulace o nové lásce hvězdné tenistky se začaly šířit už loni na podzim, kdy byli oba spatřeni bok po boku v New Yorku, kam Freese pravidelně létá. Pokud ale mezi nimi opravdu přeskočila jiskra, tak si to zatím nechávají pro sebe. Někdejší centr, který měří přes dva metry, se k věci odmítl vyjádřit. Indicie o možném vztahu ale existují.

Jako třeba fakt, že se oba vzájemně sledují na instagramu. A nejen to. Pravidelně si mezi sebou lajkují příspěvky a v červnu minulého roku navíc oba nezávisle na sobě zveřejnili snímky z Amsterdamu. Podle Bildu mají být v kontaktu i teď. Pokud se zvěsti potvrdí, znamenalo by to, že by Venus ukončila pětileté období bez partnera. Naposledy chodila s milionářem Nicholasem Hammondem (31).