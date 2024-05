V pasti rozhodčích! Pražská »S« můžou přijít před derby až o 12 hráčů: Žlutý strašák!

"Toho nesmíš vyžlutit, kdyby se dělo cokoliv. Dyť si to umíš přeci při tý hře říct, rozumíš, pro mě je nepostradatelnej, to je srdcař.“ A je to tady zase!

Zlidovělý apel na rozhodčí ze slavného Čtvrtníčkova divadelního kusu Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit? letí před úvodní rundou ligové nadstavby z Edenu k sudímu Szikszayovi a z letenské epet ARENY k arbitru Roučkovi. První píská zítřejší domácí duel Slavie s Ostravou (18:00, O2 TV Sport), druhý odfouká nedělní utkání Slovácko–Sparta (18:00, O2 TV Sport).

Kruciální mač

Obě pražská »S« se budou před těmito rozhodčími klepat strachy, protože mají v karetním ohrožení sakumprásk dvanáct plejerů. Sešívaní tři, rudí dokonce devět! Reálně jim tak hrozí, že přijdou o hráče pro kruciální derby ve 2. kole na Letné (sobota 11. května, 17:30). V něm se totiž může rozhodnout o pro oba do krve znesvářené soky vymodleném titulu.

Sparta sice vede tabulku o čtyři body a její kouč Brian Priske říká: „A teď musíme v nadstavbě dokončit dobře rozdělanou práci,“ ale bek rivala z druhého břehu Vltavy Ondřej Zmrzlý neztrácí víru.

„Musíme vyhrát každý zápas, hlavně derby. Tam musíme dostat Spartu pod tlak, dotáhnout se na jeden bod. Když se nám to povede, všechno může být ještě otevřené. Pořád se to může překlopit na naši stranu,“ prohlásil. Tak určitě, ovšem oběma se to v plném stavu mančaftu bude dělat líp…

Tihle jim mohou »zlomit vaz«

»Sekerník« Ladislav Szikszay (35)

SLAVIA – OSTRAVA

Rozdal v sezoně 108 ŽK, což je nejvíc ze všech arbitrů. Průměr na zápas je 6.

Novic Karel Rouček (27)

SLOVÁCKO – SPARTA

Píská ligu první sezonu a tasil žluť v 68 případech. Průměr na zápas má 3,8.

FAULY »S«

Slavia je s počtem 396 spáchaných faulů na sedmé příčce ligy.

Sparta má na kontě 324 unfair zákroků, nejméně v celé soutěži.

ŽLUTÉ KARTY »S«

Slavii patří s 62 ŽK 12. místo v lize.

Sparta jich viděla 55, nejméně ze všech ligistů.