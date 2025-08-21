Předplatné

Plusy i minusy Rašky ve Spartě. Jak se řešil pardon za Sedláka, co trenéři pořád nechápou?

Video placeholder
Zimák: Plusy a minusy Rašky ve Spartě, jak se řešil pardon za Sedláka, co trenéři pořád nechápou
Adam Raška schytal ránu do obličeje. Rychle se však otřepal a do zápasu ještě zasáhl.
Dovednosti oproti jiným zemím scházely, přesto se na nich v českém hokeji v mládežnických kategoriích nepracuje, jak by mělo. A navrch jsou kluboví trenéři schopni aktivní hráče trestat za to, že si přidávají a pracují na sobě. O tom jsou skálopevně přesvědčeni Zbyněk Irgl, Radek Duda i Richard Kovařík. Vyhledávaní skills kouči se na dané téma rozohnili v novém dílu podcastu ZIMÁK, který zhodnotil nepříjemně velké rozdíly v podání české osmnáctky na nedávném Hlinka Gretzky Cupu oproti lépe umístěným týmům. „Tady trenérovi stojí vlasy na hlavě, že mu kluk bere bágl s věcmi a jde s ním ze šatny na další trénink. Pak nehraje a vozí se po něm pomalu půl roku. A tohle je přesně výsledek,“ deptá Irgla.

V Zimáku se detailně probíralo i jméno Adama Rašky, jenž se stal novou posilou Sparty. Pomůže ji ve specifické roli, anebo je to akvizice plná otazníků? Padají různorodé, protichůdné názory.

Podívali jsme se i na finální vyřešení případu zákroku hradeckého Martina Pláňka na pardubické eso Lukáše Sedláka z jarního play off. Pláněk dostal třízápasové pardon, jak k tomu členové Odvolací komise v čele se Zbyňkem Irglem došli?

A bylo toho jako obvykle víc…

Celý díl nového Zimáku najdete na zimakpodcast.cz či na iSportu v sekci Premium.

