Plusy i minusy Rašky ve Spartě. Jak se řešil pardon za Sedláka, co trenéři pořád nechápou?
Dovednosti oproti jiným zemím scházely, přesto se na nich v českém hokeji v mládežnických kategoriích nepracuje, jak by mělo. A navrch jsou kluboví trenéři schopni aktivní hráče trestat za to, že si přidávají a pracují na sobě. O tom jsou skálopevně přesvědčeni Zbyněk Irgl, Radek Duda i Richard Kovařík. Vyhledávaní skills kouči se na dané téma rozohnili v novém dílu podcastu ZIMÁK, který zhodnotil nepříjemně velké rozdíly v podání české osmnáctky na nedávném Hlinka Gretzky Cupu oproti lépe umístěným týmům. „Tady trenérovi stojí vlasy na hlavě, že mu kluk bere bágl s věcmi a jde s ním ze šatny na další trénink. Pak nehraje a vozí se po něm pomalu půl roku. A tohle je přesně výsledek,“ deptá Irgla.
V Zimáku se detailně probíralo i jméno Adama Rašky, jenž se stal novou posilou Sparty. Pomůže ji ve specifické roli, anebo je to akvizice plná otazníků? Padají různorodé, protichůdné názory.
Podívali jsme se i na finální vyřešení případu zákroku hradeckého Martina Pláňka na pardubické eso Lukáše Sedláka z jarního play off. Pláněk dostal třízápasové pardon, jak k tomu členové Odvolací komise v čele se Zbyňkem Irglem došli?
A bylo toho jako obvykle víc…
