Reprezentant Alex Král září štěstím: Narozeniny jako rodina!

Těhotenství se jim povedlo tutlat dost dlouho. A tajemstvím byl evidentně opředen i samotný porod manželky reprezentanta Alexe Krále (26) Markéty. Současný hráč Unionu Berlín teď na sociálních sítích oznámil, že nedávno přivítali na svět miminko.

„Slavíme narozeniny jako rodina,“ napsal oslavenec Alex na instagram k obrázkům, na kterých je spolu s manželkou Markétou a kočárkem. Je tak evidentní, že nedávno odtajněné těhotenství je minulostí a pár se raduje z prvního společného potomka.

Jméno ani jiné podrobnosti ohledně miminka fotbalista s manželkou nezveřejnili.

Před časem ale Markéta sdílela těhotenské fotky a na části z nich byla podnikatelka oblečena do šatů ve světle modré barvé. „Hádejte pohlaví,“ připsala tehdy v hashtagu do popisku obrázků, na které to teď už novopečené mamince neskutečně seklo. Dočkali se tedy chlapečka, nebo holčičky?