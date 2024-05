V rodině šéfkuchaře Forejta mají hokej na talíři denně: Jsem dítě Nagana!

V domácnosti známého šéfkuchaře Přemka Forejta (37) hokej všichni prostě »žerou«!

Jeho láska Eva Burešová (30) se díky němu stala velkou fanynkou, syna Tristana dokonce vzala během šestinedělí na jeden z tatínkových sranda mačů. Společně vyrazí i na tribuny O2 areny při domácím šampionátu!

„Naprosto zbožňuju hokej. Už odmalička. Chtěl jsem už jako malej hrávat hokej. Jsem dítě Nagana, tu vášeň mám dosud a jsem rád, že si můžu zahrát aspoň v dospělosti,“ řekl Blesku »hobbík« Forejt při focení, kde podlehl euforii z blížícího se turnaje i pejsek jménem Nairobi.

Majitel vyhlášené olomoucké restaurace si na led chodí odpočinout od práce. Přemek je členem charitativního týmu Real Top Praha, kde se potkává s bývalými hokejisty, fotbalisty a dalšími celebritami. „Neumím bruslit, tak jsem šel do branky. Vůbec mi to nejde, jsem díra, ale hrozně mě to baví,“ smál se jeden z porotců kulinářské televizní show. Kdo ví, kde by hráč s číslem 48 byl nyní, kdyby jej rodiče nedali na violoncello…

Velká věc

Na jídlo k Forejtovi už přišel třeba fotbalový internacionál Vladimír Šmicer (50), hokejisty by mohl pozvat až na konci května – ideálně s medailí na krku! „Strašně se na mistrovství světa těším! Je to velká věc. A můj tip? První místo, to je jasný!“ zasvítily kuchařovy oči.