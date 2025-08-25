Čihař: Minulá sezona? Rozlítaná. Neříkám, že... Líbí se mu v lajně s lídry
Odehrál první kompletní sezonu v extralize, oťukal se, vyzkoušel si souhru s lídry týmu. Teď v 18 letech už může být útočník Vojtěch Čihař tahounem Karlových Varů. Do přípravy vletěl v první lajně po boku Jiřího Černocha a Ondřeje Beránka a okamžitě zazářil. Pět zápasů, sedm kanadských bodů a celkově skvělý dojem ze spolupráce elitního útoku. „Cítím se bez stresu, bez napětí a hraju hokej tak, jak jsem ho vždycky miloval,“ popisoval v podcastu Zimák talentovaný útočník.
Zažil hodně perné léto. Vojtěch Čihař se odletěl ukázat týmům NHL na každoroční přehlídku talentů s názvem Scouting Combine, pak si na západním pobřeží užil i samotný draft. Jméno karlovarského útočníka zaznělo jako 59. v pořadí, když si ho vybrali Los Angeles Kings. Právě s nimi pak řešilo vedení Energie, kde bude mladý forvard pokračovat v další sezoně. Ve hře byla extraliga, nebo zámořská juniorka.
„Hodně to mezi sebou diskutovali manažeři. Oba říkali svůj pohled, jak to se mnou vidí. Nakonec jsem rád, že se domluvili, jak se domluvili. Dospělý hokej, kde budu dostávat prostor, je pro můj rozvoj asi lepší. Nakonec jsme zatím všichni rádi, že jsme se takhle rozhodli,“ vyprávěl s úsměvem Čihař.
Mezi muži přidá už třetí sezonu. Nejprve dostal extraligu okusit jen na šest zápasů, v uplynulém ročníku už se mezi juniory ani nevracel. Výsledkem bylo 43 odehraných utkání a devět kanadských bodů (4+5). Na podobná čísla se Čihař v přípravě vyhoupl po pouhých pěti duelech.
Takhle jsem se minulý rok necítil ani na repre
„Je to úplně něco jiného než minulý rok,“ přiznal mládežnický reprezentant a přikyvoval, že si letos zatím hokej opravdu užívá. „Neříkám, že minulý rok mě to nebavilo, ale řešil jsem různé věci kolem draftu, kolem scouting combine, jestli pojedu na dvacítky nebo osmnáctky… Celá sezona byla rozlítaná,“ popisoval.
V nadcházející sezoně se může soustředit pouze na Karlovy Vary a na reprezentační dvacítku. S ní by si rád zahrál podruhé v řadě na světovém šampionátu. „Je to pro mě o dost lehčí na hlavu, že se můžu soustředit fakt na sezonu a na svůj rozvoj. Proto je to pro mě takhle lepší,“ pochvaloval si odchovanec Chomutova.
„Takhle jsem se minulý rok necítil. Možná jsem se takhle necítil ani na repre, když jsem hrál v prvních dvou lajnách. Je to uvolňující pocit. To, že jsem dal nějaké body, je jenom bonus. Musím poděkovat spoluhráčům,“ říkal skromně.
Většinu předsezonní fáze zatím strávil Čihař mezi elitními útočníky Energie. Kapitán Jiří Černoch i loňský mistr světa Ondřej Beránek za sebou mají životní ročník. Čihař si spolupráci s nimi vyzkoušel v uplynulé sezoně, ale teprve teď do sebe všechno zaklaplo a i nejmladší z tria začíná bodovat jako na běžícím pásu.
„Je to o dost jednodušší. S Čečem a Berym víme, co od sebe očekávat, já vím, co očekávat od samotné ligy. Tím pádem je to i pro moji mentalitu trochu jednodušší. Můžu se soustředit víc na hokej než na jiné okolnosti,“ srovnával Čihař pocity z minulé a aktuální sezony. Největší rozdíl podle svých slov vidí v psychice. Po úspěchu na draftu se cítí uvolněně, za což může děkovat taky spoluhráčům z lajny.
„Pořád mezi námi probíhají nějaké srandičky. To možná taky vypovídá o uvolněnosti v lajně. Zatím jsme spokojení všichni,“ přiznal.
Po událostmi nabitém létě se vrátil do pozměněné kabiny. Energii odešel kompletní druhý útok, brankářská dvojka i elitní zadák Tarmo Reunanen. Čihař přesto věří v úspěch. „Po 16 letech jsme se probojovali zatím nejdál, páté místo je výborné. Letos máme ještě větší ambice. Pod panem Paterou a panem Moravcem si to sedne. Přesně ví, jak s námi komunikovat a pracovat. Proto můžeme pomýšlet zase vysoko,“ zamyslel se.
Nové tváře podle Čihařových slov zapadly do týmu bez problémů. „Hodně si to sedlo. Šťáva (David Šťastný) i cizinci. Kustodi nám dávali místa, aby neseděli všichni cizinci vedle sebe, aby se to promíchalo. I to tomu hodně pomáhá, pořád jsme v kontaktu s cizinci i mezi svými. Ještě pořád se máme jak sehrávat, ale už teď vidím, že si to určitě sedne,“ říkal mladík optimisticky.
V podcastu Zimák se rozpovídal i o silné lotyšské enklávě v šatně. „Janis (Jaks) s Mamou (Robertsem Mamčicsem) tam byli už minulý rok, teď máme i Eagla (Haraldse Egleho). Super kluci, super národnost. Je s nimi sranda, v kabině se s nimi nenudíme. Janis s Mamou už pochytávají i česká slova, a když můžou, snaží se mluvit česky,“ prozradil Čihař.
Po dobrých výkonech z něj čiší spokojenost. Přenést si ji bude chtít i do reprezentační dvacítky, za niž nastoupí na turnaji v Chomutově. Kvůli klubovým povinnostem se však k týmu připojí až později. „Budu se snažit hrát to, co ve Varech. Pan Augusta ví, co ode mě čekat, já vím, co čekat od něj. Proto si myslím, že to bude fungovat,“ vyhlásil Čihař.