Těhotná Kvitová vysadila magnolii: Rýč místo rakety

Tenistka Petra Kvitová (34) si zpestřila těhotenství návštěvou trojské botanické zahrady. Dvojnásobná vítězka Wimbledonu vysadila magnolii a otevřela tak novou expozici nazvanou Japonské mlžné lesy.

Petra Kvitová byla do Troji pozvána v rámci projektu Kořeny osobností. Bílé květy šacholanu japonského mají symbolizovat Wimbledon, na kterém všichni tenisté i tenistky nosí bílé oblečení.

„Zasazení jsme domlouvali několik let. Klaplo to až nyní, když mám tenisovou přestávku a čekám miminko,“ usmívala se rodačka z Fulneku, která se brzy dočká svého prvního děťátka. To čeká se svým manželem a trenérem Jiřím Vaňkem, kterého si vzala loni v létě v Resortu Oblík.

Zásnuby na Wimbledonu

A pravdou je, že k Wimbledonu má Petra velmi osobní vztah. Ostatně, právě tam před ní Vaněk poklekl s žádostí o ruku. „Wimbledon je pro mě hrozně speciální a řekla jsem tady ano,“ prozradila už dříve Kvitová svým fanouškům na instagramu.

Jiří Vaněk byl nejprve pro Petru pouze koučem a jejich pracovní cesty se spojily v roce 2016. Vztah oficiálně potvrdili o pět let později, ale spekulace o něm se rojily už od roku 2020, kdy trenér u Kvitové přespával.

„Vloni, když se rozváděl a rekonstruoval byt, jsem mu pomohla, ale nic víc. Až letos...“ pravila před třemi lety Petra, která teď na nějakou dobu vymění pracovní povinnost za péči o miminko.