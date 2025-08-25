12. ročník HSF System Bike Čeladná: Marek Rauchfuss završil zlatý hattrick
Všichni jezdci se při 12. ročníku HSF System Bike Čeladná museli vypořádat s chladnějším a chvílemi i větrným počasím. Hlavní závod na 50 kilometrů ovládl potřetí za sebou Marek Rauchfuss. V kategorii žen se stejně jako loni z prvenství radovala Tereza Tvarůžková. V areálu místní ZŠ mezi sebou poměřily síly mladé cyklistické naděje.
HSF System Bike Čeladná nabídl pestrý sportovní den zaměřený na cyklistiku pro všechny věkové i výkonnostní kategorie. Dospělí si mohli vybrat, jestli se postaví na start padesátikilometrové nebo kratší třicetikilometrové trasy. Pro ty, kteří se chtěli jen v poklidu projet, byla připravena Family jízda dlouhá 20 kilometrů. Tomu všemu předcházely závody dětí, které jezdily v areálu místní ZŠ. Nejmenší jen jednu zatáčku, nejstarší pak tři plnohodnotné okruhy.
Na start všech závodů 12. ročníku HSF System Bike Čeladná se postavilo bezmála sedm set závodníků a závodnic nejen z Česka, ale také z Polska a Slovenska. Největší zkouškou na padesátikilometrové trati bylo stoupání na Pustevny. V něm se postupně peloton roztrhal. Nahoru nejrychleji vyjel Filip Rydval, kterému však zdatně sekundoval obhájce předešlých dvou titulů Marek Rauchfuss. V technickém sjezdu dokázal rychle dotáhnout přibližně dvacetisekundovou ztrátu. Když se dostal na první místo, Rydvalovi poodjel a už jej nepustil před sebe. V cíli se tak mohl radovat ze třetího triumfu v řadě.
Celou trasu zvládl ještě rychleji než loni, za 1 hodinu, 34 minut a 59 sekund. „První půlhodinu jsme jeli pohromadě, ale když se najelo na Pustevny, cítil jsem, že Filip bude hodně silný. Tempo bylo ostré, ale jelo se mi fajn a bylo to pod kontrolou. Filipa jsem celou dobu viděl před sebou. Dojel jsem ho v technické pasáži, kde jsem šel hned před něj, abych ho znervózněl a trochu natáhnul, protože v těchto částech jsem se cítil lépe. Závěr byl mírně z kopce, rovinka do tahu, neustále jsme o sobě navzájem věděli, bylo mezi námi asi patnáct sekund,“ uvedl po dojezdu do cíle Marek Rauchfuss hájící barvy týmu Česká spořitelna – Accolade. „Jelo se mi překvapivě dobře, protože posledních čtrnáct dní jsem se necítil příliš dobře. Snažím se ale formu udržet na závěr sezony. Mám stabilní výsledky, takže v tomto ohledu můžu být naprosto spokojený,“ dodal s tím, že Beskydy má moc rád. „Vždycky tady jezdíme s celým týmem, máme tady partnery, spoustu kamarádů, takže je to moc příjemné slavit třetí vítězství v řadě.“
Na druhém místě dojel se ztrátou tři čtvrtě minuty Filip Rydval z týmu D2 Mont Merida cycling team. „Minulý týden jsme byli na etapovém závodě ve Švýcarsku, takže nějakou únavu jsem cítil. S dnešním výkonem můžu být spokojený. Bohužel v technickém sjezdu jsem udělal dvě menší chyby, které mě stály vedení v závodě. Následně už nebyl další kopec, kde bych mohl Marka sjet. V této pasáži se rozhodlo. Marek si udělal náskok přibližně dvacet vteřin, a tak už to zůstalo až do cíle,“ popsal Rydval.
Třetí dojel se ztrátou jedné minuty a sedmadvaceti vteřin na vítěze David Friedel ze stáje OSTRA- MULTICRAFT Čeladná. „Tento závod jsem jel prvně, ale Beskydy znám, takže zdejší traily pro mě nebyly nic nového. Ze začátku se závod rozjel ve vyšším tempu, než jsem čekal. Na Pustevny už to bylo nadělené. Odjel nám Marek Rauchfuss s Filipem Rydvalem. Potom jsme jeli ve třech se závodníky z České spořitelny. Rozhodující bylo, že jsem si ke konci u řeky najel jako první a ve smyčkách před cílem už nebylo moc prostoru na předjíždění, to jsem si snažil co nejvíce pohlídat. Dokázal jsem to dotáhnout na třetí místo, takže spokojený jsem. Děkuji moc ostatním za pěkný závod,“ poznamenal Friedel.
V kategorii žen se stal závod jednoznačnou záležitostí Terezy Tvarůžkové, která za sebou nechala druhou v pořadí Michaelu Bojkovou o deset minut. „Jsem spokojená, mám to tady moc ráda. Hned od startu jsem si jela svoje tempo, ostatní holky jsem neviděla, takže jsem věděla, že na tom dneska asi budu lépe. Snažila jsem se závodit s kluky a přiblížit se ke svému loňskému času. Letos hodně foukalo, což bylo pořádně znát, když jsme se vraceli po asfaltové cestě zpátky,“ přiblížila Tvarůžková. „Obhajoba je vždycky těžší, ale vzhledem k tomu, že jsem dostala po dvou letech šanci znovu závodit, tak si vážím každé šance a každého závodu. Žádný tlak si nepřipouštím. Každý start je velká radost. Doma v Čeladné je to vždycky o to hezčí,“ dodala.
Hlavní závod odstartoval výstřel starosty Čeladné Pavoľa Lukši. „Nejen já si nejvíce cením toho, že se pořadatelům podařilo zorganizovat tak velký závod. Ukazuje krásy nejen naší obce, ale také Pusteven, což patří do koloritu Beskyd. Akce už má určitý věhlas, protože se o ní mluví a píše. Lidé tak ví, že tady nemusí strávit čas jen někde na hotelu, ale mohou sednout na kola a projet si zdejší trasy s takovými osobnostmi jakými jsou Jaroslav Kulhavý nebo Radim Kořínek,“ řekl Lukša.
Generálním partnerem letošního ročníku závodu je mezinárodní stavební skupina HSF System. K partnerům akce patří také developerská skupina ANTRACIT. HSF System se specializuje na generální dodávky staveb a skládá se ze společností v Česku, na Slovensku a v Rakousku. Patří do přední evropské investiční skupiny PURPOSIA Group, která sdružuje 42 firem a působí v 10 zemích Evropy. Součástí holdingu je také skupina ANTRACIT.
„Úžasná beskydská příroda, pestré trasy a náročná stoupání přinášejí bikerům jedinečný zážitek. Letošní závod to znovu potvrdil. Bylo úžasné vidět nejen nasazení zkušených jezdců, ale také nadšení mladých závodníků včetně našeho týmu HSF System Cycling Team. V naší mezinárodní stavební skupině vyznáváme hodnoty jako vytrvalost, odhodlání, cílevědomost a schopnost zvládnout jakýkoli terén, které jsou platné jak ve stavebnictví, tak v cyklistice. Proto jsme nesmírně hrdí, že můžeme stát bok po boku tomuto úžasnému závodu v srdci Beskyd. Protože život stavíme na pohybu,“ řekl Tomáš Hess, obchodní ředitel stavební skupiny HSF System z holdingu PURPOSIA Group, která je generálním partnerem závodu HSF System Bike Čeladná.