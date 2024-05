38. titul pro Spartu: Noc šampionů

K letenskému stadionu autobus s týmem Sparty, který na dálnici i při zastávce na benzince doprovázela kolona aut, dorazil ve 21:23. Vítaly ho stovky fanoušků a slavobrána ze světlic.

Tým kynul davům z terasy v prvním patře a na náměstíčku pod ní to žilo. »Kuchta Belmondo!« vyvolával dav, sami hráči to megafonem kočírovali. Nejen Kuchtič patří k nočnímu podniku, křičelo se i »Duplex Angelo!« Na chvíli se mihli v popředí u zábradlí terasy též fanoušky vyvolávaní ředitel Rosický a vysmátý majitel Křetínský.

Stejně tak sparťani Šural a Srniček, kteří už nejsou mezi námi, přesto jejich jména zněla noční Letnou. Na Letné se zpívalo zhruba do deseti, další cestu předurčil klasický pokřik »Panák Zelený«.

Hráči zhltli malé občerstvení a autobusem vyrazili do centra, konkrétně do baru Kozička, který v minulosti proslavil nejeden fotbalový flamendr. Docela dlouho se k radosti fanoušků slavilo na ulici před vchodem do klubu, jelikož borci si zapálili mistrovské doutníky a s nimi čadit uvnitř nesměli.

Pak už zapluli do připraveného salonku. Centru Prahy vládli mistři v bílých tričkách a trenýrkách zhruba do tří do rána, kdy většina z nich pařbu zakončila. Ve středu sparťany čeká finále MOL Cupu v Plzni proti domácí Viktorii. A rudí touží po double. Aby se dali řádně dohromady, dostali na neděli raději volno.