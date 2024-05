Kouč sparťanských šampionů Priske: Platí útratu!

Pět gólů v Boleslavi, kilometry oslav, litry euforie… Sparta po třiadvaceti letech dokázala obhájit fotbalový titul, což je velká věc! Oslavy po předposledním kole ligy byly také velké.

Sparta vyřídila Boleslav 5:0, jako by to byl exhibiční »srandamač«, a v sobotu večer ve 34. kole potvrdila titul. „Byl jsem i před zápasem úplně klidný, žádný pochyby. A byl z toho po dlouhé době zápas, kdy jsme to rychle rozhodli a nemuseli se stresovat,“ povídal kapitán Ladislav Krejčí.

Na hřišti se trenér Brian Priske se všemi objímal, Kuchta mu skočil do náruče… „Když se podíváte, že máme 86 bodů, to je opravdu síla. Jak dlouho že Sparta neobhájila?“ zeptal se kouč mluvčího, byť sám číslo třiadvacet nadhodil. „Jsem na všechny pyšný. Měl jsem dobrý pocit z týmu celý týden, cítil jsem, že hráči jsou na správné vlně. I při té zábavě na hokeji Česka s Dánskem, kde mi náladu kazila akorát prohra Dánů…“ vtipkoval Priske.

Ještě nekončíme

Ze šatny se nesla píseň We are the champions a bujará cesta šampionů právě začala. Na pumpě kousek před Prahou zaplatil Priske celou útratu, takřka »otcovsky« jistil hráče, kteří si nekoordinovaně brali věci z regálů, aby vše řádně namarkovali. Oni ho za to ještě pokropili. Symbolicky se zastávka odehrála na benzince MOL.

„Ještě nekončíme, chceme sezonu vylepšit vítězstvím v poháru!“ ujistil trenér. Finále MOL Cupu se hraje ve středu (18:00) v Plzni. A v neděli (16:00) rudé čeká poslední duel s Viktorií, po kterém trofej pro mistry ligy dostanou bez ohledu na výsledek.

Po příjezdu na Spartu už i Priskemu svítila očka a on promluvil netypicky o slivovici. „Líbí se mi to slovo slivovice, ale, panebože, pití je to opravdu silný. Na to snad musí být člověk Čech, abys to uměl ocenit... Dnes se musím obětovat pro tým, připiju si na nás na všechny. Protože vyhrát ligu dvakrát v řadě je velká událost!“