Milovník fauny Vémola si užívá domácí zoo. Nejen tu má v plánu rozšířit: Jsem českej MAUGLÍ!

Kdyby žil Rudyard Kipling v 21. století, jistě by hlavního hrdinu Knihy džunglí nepojmenoval Mauglí, nýbrž Terminátor. Karlos Vémola (38) totiž žije mezi exotickou zvěří a Blesku prozradil, že za nic na světě by svůj extravagantní životní styl nezměnil.

Karlosi, kdy se vůbec zrodila vaše láska ke zvířatům?

„To je láska už odmalinka... Jelikož jsem vyrůstal ve městě, tak mi rodiče zakázali psa i »blbýho« křečka. A já tak rád říkám, nikdy nezakazujte dětem zvířata, nebo se z nich stane takovej magor, jako jsem já! (smích) Ale bez těchto miláčků si nedokážu představit svůj život.“



Loni vám ochranáři odebrali tygřici, můžete se krátce vrátit k této události? „Pochybil jsem, uznávám! Pořídil jsem si Antonii Rambu bez papírů. Ale na druhou stranu kdybych to neudělal, dávno ji utratili. Já zvířata miluju! Ochranáři jsou rádoby odborníci, vnímají zvířata jen jako práci a mají je na kšeft.“



Je reálné, že se k vám do chovu vrátí?

„Bohužel. Zůstane na dožití v chovné stanici v Německu. Ale po zápase v Edenu se na ni jedeme s rodinou podívat.“



Kolik vůbec máte ve Vémolandu zvířat?

„To je moc dobrá otázka, ale sám na ni neznám odpověď. Je jich tolik, že se to snad ani nedá spočítat.”



Máte v plánu ten neznámý počet ještě rozšířit?

„Samozřejmě! Zvířat stejně jako dětí není nikdy dost.”



Takže plánujete do rodiny navýšit i počet lidských hladových krků?

„Já mám děti čtyři, ale zatím jsem v půlce. (smích) Vím, jsem pěkně sobeckej, ale jinak to je otázka spíš na moji manželku Lelu. Musím ji však neustále popohánět, aby si pospíšila.“



Když se ještě vrátíme k vašim mazlíčkům, už víte, jaký další je na seznamu vytoužených?

„Po výhře nad Attilou Véghem si pojedu vyzvednout orla, který je zatím na převýchově. Ale do budoucna mi chybí ještě slůně Bimbo.”



A co velbloud, o tom jste také dříve mluvil...

„Máte pravdu, ten je další na seznamu. Přijedu na něm jako Polívka na koni ve filmu Kurvahošigutntág.” (smích)



Jestli novými přírůstky budou slon či velbloud, to byste ale musel trochu rozšířit pozemek, ne?

„Jistě! Abych si mohl pořídit slona, musím ještě zmlátit pár lidí, vydělat víc peněz, koupit nový dům s větší zahradou a v neposlední řadě nesmím zapomenout manželce rozšířit šatník. (bezmocný úsměv) Všichni tak budou maximálně spokojeni.“



Po zápase s Véghem jste avizoval konec kariéry, to platí?

„Ano, platí. (odmlka) To si ale nemyslete, že když po fightu s Attilou Véghem ukončím sportovní kariéru, tak můj život skončí. Naopak teprve začne, a to ať zápas skončí jakkoli.”



Říkáte, že máte nalajnovanou budoucnost, co máte tedy v plánu?

„Já nikdy nic neplánuji. Nemám žádný plán B. Soustředím se jen na jedno – porazit Attilu.”



Součást vašeho života jsou i sociální sítě a podcasty, baví vás to?

„Oni si lidi myslí, že to dělám chvíli, ale prd. Na internetu jsem aktivní už dlouho, když jsem přišel se svojí Karlos show.“

OKTAGON 58: VÉMOLA VS. VÉGH 2

ODVETA STOLETÍ

Bitva velikánů na velkolepém místě se blíží! Už v sobotu 8. června od 18 hodin se na fotbalovém stadionu v pražském Edenu koná Odveta století: O titul polotěžké váhy se porvou Karlos Vémola s Attilou Véghem. Buďte u toho! Vstupenky od 1290 Kč jsou v prodeji na www.ticketportal.cz.

UŽ ZÍTRA!