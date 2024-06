Odveta století Vémola vs. Végh už tuto sobotu. Attila exkluzivně pro Blesk: Karlos mi otevřel dveře!

Podle bookmakerů je favoritem, přestože téměř pět let v MMA nezápasil! Slovák Attila Végh (38) jde do sobotní Odvety století s jasným cílem: I napodruhé pokořit Karlose Vémolu (38) a stanout na trůnu!

V listopadu 2019 naplněná O2 arena oněměla úžasem. Po dvou minutách Zápasu století přistála Véghova pěst na Vémolově bradě a »Terminátor« usnul vestoje. „Ten okamžik ve mně do teď vyvolává velmi intenzivní pocity. Byl to pro mě historický okamžik a úžasný zážitek," přiznal Végh exkluzivně pro Blesk.

Během té krátké vteřiny se mu změnil život. „Otevřely se mi dveře do showbyznysu a reklamy. A celkově dozrálo ovoce, na které jsem celý život dřel."

Vémola? Ikona!

Ti dva se uznávají, nekydají na sebe špínu. Végh moc dobře ví, že slávu i miliony mu zajistil Vémola, když mu dal šanci, a je mu za to vděčný. „Po našem zápase jsem byl jeho největší fanoušek! Karlos je ikona tohoto sportu, pomohl ho dát do povědomí lidí," upozornil.

V sobotní odvetě mu ale nic nedaruje! „Můžu získat titul v Oktagonu, u mě je to teď, anebo nikdy. Střetnou se dvě největší ikony Československa, které tady začaly MMA, a ukáže se, kdo je lépe připravený," prohlásil.

Spousta motivací

Rozhodně je pořádně nažhavený! „Moje motivace? Těch je! Abych se do zápasu nezranil, abych udělal moji váhu, abych se dostal do formy, abych získal titul, abych se zapsal do historie," vypočítal.

Attila očekává, že na fotbalovém stadionu Slavie bude mít spoustu příznivců. „Ne všichni lidé v Česku mají Karlose rádi, ale stejné je to i u mě. Já myslím, že fanoušci budou rozděleni tak fifty fifty," tipoval.

Připravoval se prý stejně jako před pěti lety. „Do zápasu půjdu s čistým svědomím. Výsledek je napsaný tam nahoře, ale udělal jsem pro to všechno." Zatímco Vémola už ohlásil, že Odveta století bude jeho rozlučkou s kariérou, Végh s podobnými siláckými výroky šetří. „Každý jsme jiný. Já vážně zatím nevím, co bude,“ usmál se.

Už v sobotu 8. června od 18 hodin se na fotbalovém stadionu v pražském Edenu koná Odveta století: O titul polotěžké váhy se porvou Karlos Vémola s Attilou Véghem.