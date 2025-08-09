Juliš díky minele ukončil skoro dvouleté čekání na gól. Kováč: Vidíme obrovský potenciál
Na ofenzivního hráče Petr Juliš ofenzivními statistikami neoslňuje. Do Slovanu zamířil z Hradce po sezoně, ve které zapsal nijak vzrušující bilancí 0+0, přesto na něj Radoslav Kováč ukázal ve všech čtyřech prvních utkáních jako na křídelníka základní sestavy. Vyplatilo se, jeho gól v duelu 4. kola Chance Ligy proti Dukle znamenal tři body za výhru 2:0. A je jedno, že nejkrásnější zrovna nebyl…
Na prosluněném stadionu U Nisy panovala nervózní nálada. Zápas Slovanu s Duklou rozhodně nebavil, nenabízel šance, zajímavé pasáže, ani vyspělé individuální výkony. Pouze chyby a nepřesnosti. A nebýt právě obří minely, balon by v síti diváci možná ani neviděli. Petr Juliš se dostal před vápnem k balonu a natáhl ke střele, žádné velké pumelici. Ale lotyšský gólman Rihards Matrevics (už potřetí v zápase) balon nepodržel a nechal ho dokoulet se za brankovou čáru.
Erupce radosti, zvlášť pro dvaadvacetiletého útočníka. Chuť gólu přes 59 nasbíraných ligových zápasů ochutnal teprve podruhé. Naposledy ji poznal v září 2023, tedy před 693 dny! „Nejdřív to nevypadalo úplně gólově,“ usmál se jeho parťák Šimon Gabriel. „Péťa je mladý ofenzivní hráč a je to pro něj ohromně důležité,“ doplnil.
Naopak na straně Dukly museli hráči svého kolegu v bráně utěšovat. „První gól nás rozbil,“ potvrdil David Holoubek. Nechtěl ale házet vinu na šestadvacetiletého gólmana, kritikou nešetřil celý tým. „Každý hráč dělal na hřišti úplně divná rozhodnutí. Neukázali jsme vůbec nic. Strašně mě štve, že jsme nenavázali na výkon proti Baníku.“
Zpět k Julišovi. Kdekoho možná překvapilo, že do něj Liberec v létě investoval, protože záruku kanadských bodů si rozhodně nekupoval. Bilance 0+0 je vykřičníkem u každého ofenzivního hráče, přesto Hradec za mladšího bratra kanonýra Lukáše vyinkasoval podle informací Sportu 10 milionů korun. Stal se tak jedním z pěti hráčů, za které Ondřej Kania vysázel dvouciferné miliony. Ve hře jsou i možné bonusy.
Kováč: Trápí mě laciné ztráty, kdybyste nás viděli na tréninku...
„Vidíme tam obrovský rychlostní potenciál, takové hráče hledáme,“ říká Kováč. „Jasně, hodně si zvyká, ale dá se říct, že za čtyři kola pomohl ke dvěma gólům, proti Pardubicím měl předfinální přihrávku. Jdeme správným směrem, ale chceme od všech hráčů samozřejmě víc.“
I přes nedostatek čísel Kováč dvaadvacetiletému křídelníkovi očividně věřil. Ačkoliv se nedá říct, že výkony byly ideální, Juliš byl v základní sestavě zatím ve všech čtyřech případech. Přitom mu začal dýchat na záda slušně hrající Afolabi Soliu a na levém křídle může nastoupit i rakouský mládežnický reprezentant Ermin Mahmič. Ten se ale stále adaptuje na intenzitu české ligy.
„Bohužel pro Duklu jsme u gólu měli fakt štěstí. Ale Juliš ho potřeboval. Chceme ale daleko víc odvahy nahoru v situacích jedna na jedna. Soliu zase splnil z lavičky, co měl, ale někdy trochu vypne do defenzivy,“ popsal Kováč, proč nadále sází na rodáka z Chrudimi.
Z nepříliš pohledného utkání si díky Julišově šťastnému zásahu nese Liberec tři body a dílčí pozitiva – maximální efektivitu (2 střely na bránu, 2 góly) a konečně nulu vzadu. Herně ale zaostává za ideálem. „Strašně mě mrzí ty laciné ztráty. Kdybyste nás viděli na tréninku… To je úplně něco jiného,“ trápí Kováče. Díky výhře se na chvíli vymanil z tlaku. Ten opět přijde příští víkend – Slovan se může opět pokusit obrat Spartu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zlín
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|2
Sparta
|3
|2
|1
|0
|7:4
|7
|3
Slavia
|3
|2
|1
|0
|5:2
|7
|4
Olomouc
|3
|2
|1
|0
|3:1
|7
|5
Liberec
|4
|2
|1
|1
|8:6
|7
|6
Karviná
|3
|2
|0
|1
|4:2
|6
|7
Plzeň
|3
|1
|2
|0
|7:3
|5
|8
Jablonec
|3
|1
|2
|0
|4:2
|5
|9
Teplice
|2
|1
|0
|1
|4:3
|3
|10
Bohemians
|3
|1
|0
|2
|1:5
|3
|11
Slovácko
|4
|0
|2
|2
|2:4
|2
|12
Dukla
|4
|0
|2
|2
|1:5
|2
|13
Ostrava
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|14
Ml. Boleslav
|3
|0
|1
|2
|7:9
|1
|15
Hr. Králové
|3
|0
|1
|2
|3:6
|1
|16
Pardubice
|3
|0
|0
|3
|3:10
|0
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu