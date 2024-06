Odveta století Vémola vs. Végh už dnes: Karlosovo poprvé!

Prvního soupeře už pokořil. Karlos Vémola (38) splnil váhový limit pro dnešní Odvetu století s Attilou Véghem (38). Za poslední noc zhubl 7 kg a málem ho to stálo zdraví. Tak jako skoro pokaždé…

Vémolovo enormní shazování je už vyhlášené. „Dám to, i když pomalu u toho umřu,“ vyprávěl zpocený MMA bijec. Ten se tentokrát musel vejít do 93 kg (limit polotěžké váhy), a aby toho za normálních okolností stokilový borec dosáhl, přes den makal oblečený na rotopedu a během noci se v mikině a teplákách potil v peřinách nebo se schoval do alobalového zábalu. Přebytečnou vodu prostě za každou cenu musel dostat z těla.

Historická chvíle

Povedlo se. Vémola navážil a může zažít své »poprvé«. „Mám za sebou skoro 50 zápasů, ale akci takového formátu jsem ještě nikdy nezažil,“ rozplýval se Karlos pohledem na fotbalový Eden. Právě zde se před zraky téměř 30 tisíc fanoušků uskuteční největší MMA galavečer v historii česko-slovenské scény.