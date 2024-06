Pozdvižení před Odvetou století: Šokující prohlášení Végha!

Už se to blíží. Do začátku nejočekávanější události českého a slovenského MMA v podobě turnaje Oktagonu 58, který se uskuteční v pražském Edenu, zbývá už jen několik hodin. Zlatým hřebem bude souboj mezi Karlosem Vémolou a Attilou Véghem (oba 38), který je označován jako Odveta století. A právě druhý jmenovaný nyní přišel se šokujícím prohlášením! Co přesně Végh řekl?

Datum, které si fanoušci Oktagonu zakroužkovali do kalendáře, si budou moct odškrtnout už tento víkend. Odveta století mezi Karlosem Vémolou a Attilou Véghem bude bezesporu nejsledovanější událostí mezi bojovými sporty v tuzemsku. »Terminátor« před necelými pěti lety podlehl slovenskému sokovi, který ho knokautoval už v prvním kole. O motivaci k odvetě tak je postaráno. Ještě před samotnou událostí ale Végh překvapil veřejnost svými slovy.

Pro server sport.cz poskytl rozhovor, ve kterém se mimo jiné rozpovídal i na téma dopingu. A rozhodně se nedržel zpátky. Podle jeho slov je organizace Oktagon dopingem prolezlá! „Pokud by se to podařilo, tak mohu říct, že možná až devadesát procent zápasníku v Oktagonu by neprošlo dopingovými testy. Je to jen na organizaci,“ nedržel se Végh zpátky. „Pokud by to udělali, tak by to bylo super a férové. Do té doby můžeme pouze odhadovat, kdo je a kdo není nasypaný,“ dodal.

Co na tuto situaci říká promotér Oktagonu Pavel Neruda? Podle něj je jedním z hlavních problémů finanční stránka. „Nejde o to, že by to bylo extrémně složité. Jedna věc je, že ty testy jsou extrémně drahé. Vychází to někdy okolo dvaceti tisíc eur za turnaj. Stále by vás testovali na nějaké spektrum nejpoužívanějších látek, nezachytili by všechno,“ vyjádřil se Neruda pro web sport.sk. Nezbývá tedy než doufat, že si zápasnici zachovají ducha fair play. Zápas Vémola vs. Végh se uskuteční v sobotu 8. června od 23:30.