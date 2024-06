Odveta století! Vémola v sobotu po pěti letech znovu vyzve Végha a ukončí kariéru: »Buddhova« pomsta!

Nejtvrdší porážkou v kariéře z roku 2019 s Attilou Véghem (38) přišel Karlos Vémola (38) o vše. Nyní už dost klidný »Terminátor« plánuje po Odvetě století končit na vrcholu.

„Vše se za tu dobu hodně proměnilo. Moje tréninková příprava i nastavení v hlavě!“ vykládal Vémola v rozhovoru pro Blesk až s buddhistickým klidem. Dřív to byl pořádný divoch, který měl v hlavě pouze MMA. Kvůli porážce se stáhl do ústraní. Poslední měsíce ale naopak hodně komunikuje s fanoušky a dělá vše pro to, aby s osudovým sokem opět neprohrál.

„To nejdůležitější zůstává. Chci si po pěti letech vzít zpět vše, co mi knokautem sebral,“ prohlásil sebevědomě. „Moc se těším, jak mě požene vyprodaný Eden,“ věří v přízeň fandů proti slovenskému bijci. „Jelikož jde o můj poslední zápas kariéry, záleží mi na každém detailu,“ doplnil nejslavnější český bojovník.

OKTAGON 58: VÉMOLA VS. VÉGH 2

ODVETA STOLETÍ

