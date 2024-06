Véghův mentální kouč: Attila musí být chladnokrevný. Má dvě osobnosti

Do klece vstoupí bestie. Mentální kouč Attily Végha poodkrývá přípravu na očekávané vyvrcholení rivality se šampionem Karlosem Vémolou. Přiznává, že sedmadvacet tisíc diváků, kteří dnes na Oktagon 58 do Edenu dorazí, mohou hlavní aktéry rozhodit ze soustředění. „Podobný zápas nejde předem nasimulovat,“ uvědomuje si Radek Šefčík.

Co je pro vašeho svěřence před zápasem nejdůležitější?

„Attila je v pozici favorita, takže pracujeme hlavně s očekáváním a tlakem, který se před nástupem může začít tvořit. My se na něj však připravujeme už víc než šest měsíců. Důležité je uklidnění mysli, aby se udržela v momentu zápasu.“

Přestože oba bojovníci stáli v ostře sledovaných duelech, nikdy nebojovali na fotbalovém stadionu před sedmadvaceti tisíci diváky. Může je taková kulisa rozhodit?

„Určitě! Můžete natrénovat, co chcete, ale tlak tak početného publika se nemusí projevit pouze psychicky. Může vytvořit somatické změny: tlaku, vnímaní prostoru, stability a podobně. Máme strategie, jak se na to alespoň trochu připravit. Vycházíme i z historie, čili pátráme, zda se Attila vystavil podobným situacím v minulosti. Zároveň si uvědomujeme, že je nemožné obrnit se stoprocentně. Podobný zápas nejde předem nasimulovat.“

Prozradíte vámi zmiňované strategie?

„Pro začátek je důležité si uvědomit, že konkrétní prostředí aktivuje určité vzorce jako nervozita, úzkost, panika. Kupa bojovníků to v minulosti zažila a oni pak nebyli schopni podat maximální výkon. Postupujeme s ohledem na zkušenosti konkrétního bijce, jak v takových situacích dříve reagoval. Pracujeme například s dechovým cvičením. Jsme připraveni na pocity nejistoty i vyrovnanosti. Strategie provádíme jak fyzicky, tak mentálně.“

Co Végh potřebuje, aby podal maximální výkon?

„Klid, odstup, navnímání prostředí a čas, proto je v Praze už od úterý. Potřebuje mít kolem sebe pevně sestavený tým lidí, kteří s ním prošli celou přípravou. Musí z něj cítit naprostou víru. Co jsem zmínil, jsou velice důležité zdroje, které ho vnitřně zklidňují a dodávají mu pocit, že v den zápasu ustojí tlak sedmadvaceti tisíc lidí mnohem jednodušeji.“

Jak s tím souvisí jeho povaha?

„Mimo zápasovou zónu je přátelský, otevřený, empatický. Jakmile přepne do módu Attily bestie, změní se kompletně na agresivního, nekompromisního zabijáka, který jde pro vítězství přes mrtvoly. Dá se tedy říct, že Attila má dvě osobnosti.“

Přemýšlíte i nad tím, aby si byl Végh schopen historický turnaj užít?

„Samozřejmě. Pohybujeme se ale na tenké hranici. Když budete příliš ve stavu užívání, můžete ztratit tah na branku, koncentraci. Na druhou stranu nemůže nastupovat do klece, aniž by si ani trošku užívání nedovolil, protože by pak bylo jeho soustředění stažené v křeči. I s tím má mnoho bojovníků problém. Bavíme se o potřebné úrovni nabuzení. Někdo ji potřebuje mít na stupnici od jedné do desíti na osmičce, jiný na pětce. Podle předchozích zkušeností s Attilou si myslím, že je pro něj ideální jedna z těch vysokých příček, ne však ta extrémní. S nástupem do klece se vše mění. Když vstupuje dovnitř, musí být minimálně emocionální, až chladnokrevný.“

Je těžké připravit se podruhé na stejného soupeře?

„Je to jiné. Attila našel nové hlubší důvody, proč bojovat. Chce nastoupit v životní formě a získat titul. Finance ho nemotivují tolik, jak si mnozí myslí. Kdyby byly jeho primárním motivátorem, nepřipraví se tak dobře. Vnitřní plamen pomohl Attilovi udělat životní přípravu. Ani na zápas století neměl natolik kvalitní tréninkový kemp.“

Jaký očekáváte průběh zápasu?

„Věřím, že se Attila bude držet plánu. Myslím si, že vyhraje ve druhém kole KO. Od Karlose neočekávám zásadní změny oproti předešlému zápasu, přesto je Attila připraven na nejtěžší možné scénáře. V tréninku se musel popasovat s borci evropské i světové špičky jako Viktor Pešta, Štefan Vojčák (bijec KSW) a Jirka Procházka. Viděl jsem jejich sparingy a Attila si vedl velice dobře.“