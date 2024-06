Cesta k historické odvetě: jak Vémola stvořil MMA a Végh se dostal ze dna

Poslední tango legendárních bojovníků. Světové tituly, vítězství v prestižních ligách i senzační série. To vše nakonec skončí ve stínu jedné rivality a jejích dvou vrcholů – zápasu a odvety století. Karlos Vémola a Attila Végh v Edenu završí společnou kapitolu. V druhém klání veteránů nepůjde o evropský trůn, jako tomu bylo před pěti lety, a nakonec ani o titul, který je oficiálně v sázce. Ať už se s kariérou oba definitivně rozloučí, nebo ne, souboj na fotbalovém stadionu bude předáním pochodně další generaci a uvolněním místa pro příští tváře MMA.

Aréna se pod bouřícími fanoušky otřásá v základech. Vrata osmihranu se zavírají a bojovníci vyráží do středu. Attila Végh překvapuje lehkým pohybem na nohou. Zkušeně si drží vzdálenost od rivala dlouhými údery. Bleskovou ranou tvrdě zasahuje. Tlačí protivníka zády ke kleci a zase trefuje. Karlos Vémola jen váhavě hledá vhodnou chvíli na první pokus o strh. Další bomba slovenského bijce nachází cíl.

Terminátor jde k zemi, Slovák skáče na pletivo a jako lev řve vstříc šílícím tribunám.

Osudové dvě minuty změnily životy dvou mužů a vystřelily domácí MMA do nevídaných výšin. Végh se přes noc stal absolutní sportovní ikonou, zapsal své jméno do historie. Na druhé straně Vémola ztratil čtyři roky budovanou sérii jedenácti výher, pozici evropské jedničky a druhou vstupenku do UFC.

Vítěz Zápasu století se zpět do klece nijak nehrnul, užíval si benefitů nově nabytého statusu celebrity. Zatímco řádil po parketu slovenské verze StarDance, Vémola postupoval na misi s jasným cílem. Ten má nyní na dosah, když ho už 8. června čeká vytoužená odveta.

Prvním duelem rivalové vyprodali O2 arenu. I v druhém dějství chtějí dosáhnout historické mety. Kariéry završí v hlavním klání turnaje Oktagon 58 na fotbalovém stadionu Eden.

Budovatel Vémola

Tehdejší jedničky Česka a Slovenska se v USA minuly. Vémola v letech 2012 a 2013 uzavíral svou dráhu v nejprestižnější lize světa UFC. I když se prosadil škrcením nad Mikem Massenziem, po následných dvou porážkách se s ním vedení organizace neúprosně rozloučilo.

Vémolův konec mezi světovou špičkou byl paradoxně jedním z nejdůležitějších momentů v dějinách domácího MMA. Po nezdaru