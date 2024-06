Nároďák se na Euru musí stěhovat: Sbohem, idylko u jezírka

Přihořívá, první stěhování nároďáku kvůli duelu s Portugalskem (v úterý od 21:00) je tu! Dnes od 17:30 bude trénovat už v Lipsku, kam se přesunuje z Nordestedtu vlakem. Až do středy opouští soukromí »na samotě« u jezírka. Jak se tu hráčům líbí?

„Užívám si to tady moc. Kobercem rozvinutým pro nás v Hamburku na letišti to začalo, hotelem pokračuje. Je tu klid, jsme na pokojích po jednom, což je za mě určitě výhoda, nikdo nikomu nepřekáží. David Jurásek, se kterým jsem býval při soustředěních Slavie, vstával v šest ráno, to mi docela vadilo,“ pravil s úsměvem Ondřej Lingr.

Trenér Ivan Hašek zmínil, že na přání hráčů se posiloval internet. „Aby mohli hrát ty online hry,“ povídal s výrazem někoho, komu je tahle zábava cizí, leč svěřencům ji nezakazuje. Přilehlé golfové hřiště a cestičky v přírodě zatím využili fotbalisté jen k výklusům, jamky nechali jiným. „Úvodní zápas Eura jsme sledovali společně na plátně. Ale nebyli jsme tam všichni, někdo radši kouká sám. Němcům to vyšlo přesně podle představ, pro Skoty to bylo hořké,“ zhodnotil Mojmír Chytil.

Ježdění nebaví

„Máme tu vše, co jsme chtěli. Malá komplikace je, že dojíždíme trošku dál na tréninkové hřiště. Ale jednou denně se to dá,“ řekl asistent Jaroslav Veselý. Na trénink to je deset kilometrů, autobus to šněruje uličkami, kde často kvůli autům zaparkovaným u krajnice musí zastavit a pustit protijedoucí. „Ale kvituju, že jsme v klidu mimo město. Hráči se můžou soustředit na rehabilitaci. Máme tu kurt na padel a musím se pochválit, první zápas byl vyhraný, utáhl mě Ivan Hašek,“ dodal Veselý.