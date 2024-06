Češi, bojte se! Divoch Ronaldo se před Eurem rozjel: Nadržená »dvacítka«

Zub času se na schopnostech Cristiana Ronalda (39) nepromítl ani v nejmenším. Ba naopak, s přibývajícím věkem se »CR7« hodlá v úvodním duelu EURO proti českému nároďáku (úterý 18. června) zakousnout jako nadržený dvacátník!

„Miluju fotbal! Představa být na EURO a reprezentovat svou vlast, to je splněný sen, stejný jako když mi bylo dvacet,“ rozplýval se Ronaldo, jenž se kopáním do mičudy na nejvyšší úrovni stále nemůže nabažit.

Když hvězdný útočník před rokem a půl přestoupil do saúdskoarabského týmu Al Nassr, mnoho expertů i fanoušků bylo přesvědčeno, že si zavřel vrátka do reprezentace. Ale skoro čtyřicetiletý matador stále v dresu Portugalska září. V úterním generálce proti Irsku (3:0) řídil výhru dvěma fíky a naladil se tak na správnou notu! „Mnoho let u fotbalu mi už nezbývá, a tak si jej musím užívat každým coulem,“ uvědomuje si Ronaldo.

Takže, Češi, máte se čeho bát! Cristiano ukázal, že nic ze svého kumštu neztratil a stále je největší hrozbou. „My považujeme Portugalsko za jednoho z favoritů celého mistrovství,“ je si vědom síly úvodního soupeře i kouč českého nároďáku Ivan Hašek.