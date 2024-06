Hašek před EURO: Priske se třeba jednou vrátí, Rulíka obdivuju

Blížil se závěr soustředění ve Schladmingu, kolem české reprezentace panoval v útrobách hotelu Falkensteiner pořádný cvrkot. Trenér Ivan Hašek (60) usedl ke stolku na venkovní terase a spustil. V exkluzivním povídání pro deník Sport a web iSport hovořil o věcech, na které se nedostane během formálních tiskových konferencí často. Třeba o moderních fotbalových trendech, obdivu k hokejovému kouči Radimu Rulíkovi i rolích pro konkrétní hráče, které si do národního týmu vybral pro mistrovství Evropy.

Už v úterý dojde na první ostrou zkoušku, český tým naplno rozbalí zbraně pro EURO v zápase s Portugalskem. Ivan Hašek hovořil o ambicích týmu ještě před tím, než došlo na „tříkolkovou kauzu“ a zranění Michala Sadílka. Na cílech národního týmu, který převzal s početným štábem plným odborníků, to nic nemění. „Kdo by nechtěl zažít Staromák,“ přiznal tichým hlasem s úsměvem během dlouhého povídání.

Trenére, býváte před velkým turnajem nervózní?

„To asi ani ne. Pocit před turnajem mám dobrý. Možná jsem lehce nervózní, ale jde o pocit, který vám chybí, když třeba netrénujete. Tohle já mám rád, vyhledávám to. Adrenalin potřebuju.“

Už vás reprezentace po týdnu v Rakousku naplno vtáhla?

„Jasně. Být v kanceláři, dívat se na zápasy z tribuny je dobrý, ale tohle je jiná káva. Máme možnost být denně na hřišti, to je nádherná práce. Prostředí a lidi, které mám kolem sebe, to mě samozřejmě taky nabijí. Když netrénujete, schází vám to, jsem rád, že tady můžu být.“

Co se u reprezentace změnilo od vaší předchozí éry u národního týmu, kdy jste pracoval jako asistent Jozefa Chovance nebo později na podzim 2009 zachraňoval kvalifikaci o mistrovství světa po Michalu Bílkovi?

„Teď už je to jiný svět. Realizační týmy jsou mnohem větší, je tam daleko větší intenzita práce, používáme nové technologie. Všechno se rozvijí a jde to opravdu rychle dopředu.“

Trval jste na početném realizačním týmu?

„Pokud chcete uspět, tohle je skoro nutnost. Nemyslím si, že máme největší realizák, ještě jsme v nějakém normálním limitu. Realizáky jsou veliké, je to součástí práce, aby hráči měli veškerý servis, jaký potřebují.“

Musel jste si někoho na svazu hodně prosazovat? Máte tady třeba špičkového kondičního trenéra Nicolase Dyona, který pracuje v bundeslize pro Borussii Mönchengladbach a vy ho znáte ze svých předchozích angažmá.

„Práce zahraničních kondičáků je