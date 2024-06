Krejčí o Spartě, přestupu i Sadílkovi: Mám splněno, Michal je nejbližší přítel

PŘÍMO Z NĚMECKA | Poslední dny jede naplno. Ve zlém i dobrém. Kvůli klukovině si na EURO nezahraje Michal Sadílek, jeho nejlepší reprezentační kamarád. Proto se s ním Ladislav Krejčí na konci minulého týdne emotivně loučil. Pak také on opustil - ale jen na čas - národní mužstvo. Vyrazil do Španělska, kde stvrdil životní i kariérní krok. Kapitán dvojnásobných mistrů ze Sparty přestoupil do Girony - čeká ho Liga mistrů a jedna z pěti největších soutěží, La Liga.

Prožil jste bláznivé dny?

„Časově náročné, ale všechno proběhlo, jak mělo. Byla to nová zkušenost, nové zážitky. Doteď jsem jenom slyšel, jak probíhá takový přestup, jsem rád, že jsem to mohl poznat a prožít.“

Věděl jste, že jde o loučení, když jste střídal v posledním utkání s Plzní? „Samozřejmě jsem nějak cítil, že bych ten krok chtěl udělat. V hlavě jsem to měl, ale nic jistého to nebylo. Rozhodovalo se až v posledních dnech, kdy všechny strany našly nějakou shodu. Ale cítil jsem, že ten krok je teď a tady.“

Odmalička jste byl ambiciózní kluk. Plníte si ambice?

„Jednoznačně. Je to sen každého kluka, který se snaží hrát fotbal. Také jeden z mých životních - ale ne poslední. Doufám, že je to ten, který mě posune k dalším.“

Co rozhodlo pro Gironu vedle dohody klubů?

„Liga mistrů pro mě měla při rozhodování velkou hodnotu, je to další sen, který chci zažít. Gironu jsem sledoval poslední rok, půlrok a její styl mi byl strašně sympatický. Rozhodně není náhoda, že skončili na třetím místě.“

Tým hraje na tři stopery, navíc na místě levého je matador Daley Blind. Je to výhoda?

„Mělo by sedět. Mluvil jsem s trenérem, s lidmi okolo, jakou mají nastavenou koncepci. Bylo pro mě důležité to vědět. Nějaké odchody tam budou, jeden už proběhl, ale oni pracují systémově, což je mi strašně sympatické.“

Mnoho českých hráčů se ve Španělsku neprosadilo. Nemáte obavy?

„Mám ze soutěže přirozený a zdravý respekt. Jdu tam s velkou motivací, chci poznat novou mentalitu i nový styl fotbalu. Zlepšovat se jako člověk i fotbalista.“

Ze Sparty odcházíte ve stejné chvíli jako trenér Brian Priske. Bude to pro mužstvo problém?

„Samozřejmě, změna to bude. Ale myslím si, nebo v to věřím, že bude pokračovat v nastaveném trendu. Věci se mění, ale styl, který Sparta nastavila, zůstane, i když tam nebudu já ani Brian. Těch cest je strašně moc a lidé, kteří tam zůstanou, to budou dělat s jasným stylem. O Spartě nemám žádné pochybnosti.“

Máte ve Spartě splněno?

„Spartě strašně děkuju, jak se se mnou rozloučila. Moc to pro mě znamená a jen to upevňuje můj vztah k ní. Pátek, kdy se potvrdil přestup, pro mě nebyl jednoduchý, ale odcházím s tím, že jsem splnil, co jsem chtěl, což byly trofeje a tituly a fakt, že bude Sparta zase nejlepší. Cítím, že to tak je.“

Jste rád, že je rozhodnuto, kde budete působit?

„Mám čistou hlavu a jsem nastavený tak, abych co nejlépe reprezentoval. Budu se snažit, aby se český nároďák dostal na EURO co nejdál.“

Hrát však nebude Michal Sadílek, který se zranil před turnajem. Zasáhlo vás to hodně?

„Je to můj nejbližší přítel tady. Je mi strašně líto, co se stalo. Budeme hrát i za něho. To je jediné, co k tomu můžu říct.“

V prvním utkání vás čekají Portugalci. Jak čelit jejich kvalitě?

„Věřím v naší týmovost, kterou je český fotbal a celkově náš národ známý. Když se semkneme, dokážeme zvládnout velké věci.“