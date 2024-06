Hamburská filharmonie servíruje dnes večer Čajkovského. Jedenáctičlenný orchestr Ivana Haška chystá skladbu Má vlast kráčí do osmifinále. Je tady duel s Gruzií, z něhož už musí Češi na Euru urvat body!

Když se loni 2. prosince ME v hamburské filharmonii vylosovalo, snad všichni konstatovali, že Čechům se tahle skladba jménem skupina F líbí a mají postupové vyhlídky.

Tedy Hašek to neříkal, ten tehdy ještě nebyl trenérem – o to snáz to šlo ostatním. Zbývá to jen ve dvou střetech ve Volkspark Areně kousek od slavného koncertního sálu potvrdit. „Zápas s Gruzií je klíčový pro naše šance na osmifinále. Věřím, že to bude vyrovnanější zápas než proti Portugalsku, my musíme přidat lepší výkon,“ řekl Jindřich Staněk, hrdina z nepodařené premiéry z Lipska.

On v bráně má své místo takřka jisté, ale v poli se chystají změny. Na Matěje Juráska asi nedojde, ale ten to řekl jasně: „Ze dvou zbývajících zápasů skupiny máme na šest bodů!“ Vítězství, bude-li stačit na třetí místo ve skupině, by samo o sobě mělo stačit k postupu.

Remíza zachová naději. Prohra by tým postavila před nutnost porazit vyšším rozdílem Turecko a doufat ve shodu příznivých okolností.

Kdo si (ne)zahraje?

I příchod Baráka na předzápasovou tiskovku napověděl, že Antonín by měl být tím, kdo proti Gruzii něco vymyslí. Ze sestavy by vytlačil nejspíš Šulce. Velmi pravděpodobná je i výměna v útoku, Hložek místo Kuchty. Pokud za Douděru nastoupí David Jurásek, byly by to oproti Portugalsku tři změny. Těžko jich lze čekat víc.