Hašek chce víc odvahy, o sestavě nemluvil: Souček je skvělý chlapík

Jaké poznatky jste si odnesl ze zápasu Gruzie s Tureckem, který váš sobotní soupeř prohrál 1:3?

„Dostali jsme podrobnou analýzu našich pozorovatelů. Samozřejmě jsme se pak na zápas podívali ještě sami. Hráčům jsme pustili nějaké fáze, dnes máme další video. Utkání bylo vyrovnané do poslední minuty, Gruzie byla velmi nebezpečná, dostala branku až v nastavení. Má obrovskou kvalitu směrem dopředu, individuální i kolektivní. Kvaratskhelia a Mikautadze, to je síla. Právě on dal v posledních jedenácti zápasech za národní tým a ve francouzské lize jedenáct gólů. Je o něj zájem v celé Francii. Musíme zamezit tomu, aby dostali prostor. Jde o top hráče, který je individuálně vyspělý. A v týmu Gruzie není rozhodně sám. V přechodu do útoku jsou rychlí, proto musíme být pozorní a nepustit je k protiútokům. Obranu mají stabilní, nevysouvá se moc dopředu, nenechávají otevřená vrátka. Bude těžké se do nich dostat.“

Den před zápasem jste museli změnit program. Kvůli nekvalitnímu hřišti v Hamburku jste trénovali v Norderstedtu. Jde o komplikaci?

„Nešlo to jinak, protože trávník v Hamburku prý není v dobrém stavu. Před chvílí jsem na ploše byl, zkontroloval její stav. Je podobný jako na našem tréninkovém hřišti. A že jsme se připravovali jinde, nehraje roli. Pro nás to není problém. Navíc pro oba týmy je to stejné.“

Vzhledem k tomu, že obě mužstva prohrála první utkání, vybízí to zítra k velkým ofenzivním manévrům na obou stranách. Bude to opravdu otevřený zápas?

„Neočekávám, že by Gruzie nějak extra otevřela hru a útočila ve velkém počtu. Spíš bude spoléhat na tři čtyři hráče, kteří se vysouvají dopředu a jsou velmi nebezpeční. Víme, že musíme vyhrát, nicméně si nemyslím, že by se hrálo nahoru dolů.“

Trenérem Gruzie je Willy Sagnol, Francouz ze St. Etienne. Vidíte ve hře Gruzie prvky francouzského fotbalu?

„Ještě jsme se tady nepotkali. Ale když jsem byl v St. Etienne trenérem, měli jsme o něj zájem. Nevyšlo to. Je to chlapík velmi zdatný, z francouzské trenérské školy. I německé. Je to muž na svém místě, fotbalu rozumí. Vedl i Bordeaux. Jde o velmi úspěšného kouče.“

Co musíte změnit oproti zápasu s Portugalskem?

„Chyběla nám větší odvaha směrem dopředu, neudrželi jsme míč a nebyli nebezpeční. Byli jsme neustále pod tlakem, soupeř pořád útočil. Sice jsme udělali v obranné fázi spoustu práce, ale v ofenzivě to bylo málo. Hlavně v prvním poločase jsme se vůbec nedostávali do zakončení. Proti Gruzii to chceme změnit. Čeká nás jiný zápas, jiný soupeř. Potřebujeme se dostávat do útočných akcí, vytvářet si standardní situace.“

Na turnaji padá hodně branek z dálky. Budete hráče nutit, ať to na branku sypou ze střední vzdálenosti?

„Chceme, abychom se dostávali do brankových příležitostí nejen střelami z dálky, ale také z vápna. Ale ano, souhlasím. Při rychlosti hřiště, při rychlosti míče jde určitě o zbraň. Každý trénink se na střelbu zaměřujeme.“

Bude v sestavě Tomáš Souček?

„Víte, že sestavu nikdy neříkám dopředu, ale jsem rád, že Tomáš dnes absolvoval celý trénink v plné zátěži, neměl žádnou úlevu. Do zápasu bude připravený. Je to kapitán, skvělý chlapík. Je důležitý ho mít ve svém středu.“