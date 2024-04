Jedlička do brány Plzně. Nechtěl boj se Staňkem, řekl si o Haškovu pozornost?

Plzeňská Viktoria ve čtvrtfinálové odvetě Konferenční ligy dlouho držela postupové akcie především díky své gólmanské jedničce. Podobně jako proti Servette předvedl Martin Jedlička (26) hrdinský výkon. Hvězdy Fiorentiny přiváděl k zoufalství, což po utkání ocenila i italská média. Mnohými podceňovaný gólman opakovaně uspěl na nejvyšší scéně a velmi nahlas si říká o to, aby ho vysoko na seznam adeptů připsal reprezentační trenér Ivan Hašek.

Po dvaceti minutách mohlo být vymalováno. Fiorentina šlapala na plné obrátky, přišpendlila Plzeň k vápnu. Favorit chtěl odvetu čtvrtfinále Konferenční ligy co nejdřív zlomit. Jenže to by nesměl být v plzeňské bráně Martin Jedlička.

Vytáhl neskutečné věci, exkluzivně zareagoval proti ofenzivním domácím hvězdám. Christian Kouamé a Andrea Belotti doteď nechápou, že jejich tutovky neskončily v bráně. „Předvedl úžasné zákroky. ‚Macumba‘, o které mluvil trenér Italiano, udělala z gólmana Viktorie autentický zázrak. Navíc mu celkem třikrát pomohla i branková konstrukce,“ napsal nejčtenější italský sportovní deník Gazzetta dello Sport.

Macumba znamená v latinskoamerickém světě něco jako šamanství nebo černá magie. „Teprve na Gonzálezovu střelu po rohu Batman Jedlička nedosáhl. Gumová stěna Viktorie, která si každopádně zaslouží potlesk, přece jen povolila,“ chválil italský plátek po výhře 2:0 a postupu Fiorentiny.

Jedlička pustil za záda dvě střely až v prodloužení, kdy vyčerpaná a oslabená Viktoria mlela z posledního. Na evropské scéně inkasoval po dlouhých čtyřech celých zápasech prodloužení se Servette, v osmifinále proti švýcarskému soupeři navíc skvěle zvládl penaltový rozstřel.

Jedličkovy výkony na nejvyšší scéně nejsou náhoda. V Plzni parádně čapl šanci po odchodu Jindřicha Staňka, překonává veškerá očekávání, jaké do něj vkládal trenérský štáb. „Má výborné brankářské chování na lajně, reflex, reakční rychlost, rychlé nohy. Není to moc o centimetrech. Je to dynamický brankář s rychlým rozhodováním a čtením hry. Má také výbornou brankářskou hlavu,“ vyzdvihl po utkání ve Florencii plzeňský kouč Miroslav Koubek, sám bývalý gólman.

Po návratu z hostování v Bohemians o Jedličkovi v Plzni nebyli zcela přesvědčení, zda zvládne roli jedničky. Spíš se počítalo s tím, že prostor dostane mladší, talentovaný a vysoký Viktor Baier.

Jenže Jedlička všem vytřel zrak. Při drtivém tlaku Fiorentiny končil zápas se statistikou xCG (očekávaných inkasovaných gólů) na vysokém čísle 2,8. K takové hodnotě se na jaře v Plzni přiblížil jen dvakrát. Doma proti Servette ustál tlak s xCG 1,65, proti Liberci měl v lize nejvyšší hodnotu 2,3. V Itálii pochytal šest těžkých střel.

Příběh gólmana, který dozrává do nejlepších brankářských let, nabírá správné obrátky. Kvůli menší výšce mnozí experti pochybovali, zda nejvyšší level zvládne. Podle trenérů chytá ale už od mládeže stejně. Vynikající na čáře, mimořádně klidný, psychicky odolný. Navíc zlepšil rozehrávku, proti Fiorentině měl z 18 dlouhých pasů 14 přesných, z pěti krátkých přihrávek nezkazil ani jednu.

Do Plzně přišel v létě 2022 z Dunajské Stredy, v klubu se ale ohřál vždy jen během příprav. V brance si držel neotřesitelné místo Staněk. Dva gólmany pojí silné přátelství a Jedlička si podle zdrojů Sportu nedokázal moc představit, že se svým kamarádem bojuje v Plzni o místo jedničky. Proto šel dvě poslední sezony cestou hostování v Bohemians, pořádnou šanci ve Viktorii lapil až po roce a půl. V plné parádě se vrátil v zimě poté, co jeho oblíbený parťák kývl na výzvu z Prahy.

Jedlička rychle vyrostl do nástupce nejen Staňka, ale i Matúše Kozáčika nebo Aleše Hrušky. „Klobouk dolů před Adolfem Šádkem, jaký mají skauting na brankáře,“ zmínil nedávno v pořadu Ligový Insider, který najdete na stránkách liganaruby.cz, bývalý gólman Slavie Martin Vaniak.

Zpozornit by měl také Ivan Hašek a jeho trenérský štáb, kde figuruje plzeňský trenér gólmanů Matúš Kozáčik. Jedlička má starty v mládežnických reprezentacích, výkony na evropské scéně v plzeňském dresu si říká i o dres áčka. Adeptů na místenku na EURO je hodně, ale třeba na pozici trojky ke Staňkovi a Matěji Kovářovi by nakonec trenéři mohli ukázat na brankáře s aktuálně nejlepší formou. A tu má Jedlička luxusní…