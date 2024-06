Hvězda slovenské repre a Slavie Schranz: Emotivní gesto pro tragicky zesnulého tátu!

Zážitek, na který jen tak nezapomene. Jeden z tahounů slovenské reprezentace Ivan Schranz (30) rozhodl pondělní duel proti favorizované Belgii, když vstřelil jediný gól utkání. Po výhře navíc promluvil o svém tragicky zesnulém otci. Co přesně řekl?

Běžela teprve 7. minuta úvodního zápasu slovenského výběru na letošním evropském šampionátu, když v tom útočník Ivan Schranz vsítil gól proti silné Belgii a rozhodl tak o nečekaném vítězství našich sousedů. „Je těžké hrát na Euru, dostat se do vynikajícího týmu a hrát s tak skvělým soupeřem. V tom samotném okamžiku už je to jednodušší, řekl bych,“ hodnotila hvězda Slavie první střetnutí na turnaji.

Komu vlastně věnoval onen parádní gól, který rozhodl o velmi cenných třech bodech pro Slováky? „Gól jsem věnoval rodině a tatinovi jako vždy,“ prozradil Schranz dojemné gesto. Jeho otec Dušan (†57) totiž tragicky zemřel před třemi lety, když vyrazil na kolo. Co se tehdy vlastně stalo?

Ke konci roku 2021 vyrazil během jednoho z víkendů na kolo po cyklostezkách po boku své známé, přičemž v závěru vyjížďky se podle informací slovenských médií rozdělili. Vzhledem k tomu, že pak nikomu nebral telefon, se ho kamarádka vydala hledat. To, co našla další den, se neuměla představit ani v těch nejhorších snech. Následující den totiž spatřila Dušanovu bundu, která se nacházela na hladině vody. Do akce tak šli hasiči společně s policií, kteří později našli tělo otce Ivana Schranze. Vytáhli ho na břeh, ale už bylo pozdě.

Z vody vylovili mimo jiné i jeho kolo, se kterým do vody spadl. Proč? Podle slovenského listu Nový Čas měl táta Ivana Schranze tehdy jet přes dřevěný most, ze kterého se ale bohužel zřítil do vody z dvoumetrové výšky. Poté zůstal s největší pravděpodobností v bezvědomí a utopil se. Situaci navíc komplikoval fakt, že se tragická událost stala ve večerních hodinách, takže ve tmě si ho nikdo pravděpodobně nevšiml.

Samotný Ivan Schranz pak vlivem rodinného neštěstí nenastoupil do následujícího utkání. Fotbal mu ale přeci jen pomohl v těžkém období. „Od smutku mi pomáhal fotbal. Při takových momentech vždy pomůže, když přijdeš na jiné myšlenky. Učíme se, jak s tím žít, i když je to velmi obtížné. Když jdu na hřiště, myslím na svou rodinu, myslím na svého syna a vždy na otce. V duchu si říkám, ať nám pomůže vyhrát. Ať nám drží palce, protože vím, že to sleduje. Vím, že je tam nahoře pyšný a sleduje každý moment,“ svěřil se Schranz před několika lety pro Halftime, slávistický magazín.

„Jediné, co můžu dělat, je snažit se, abych mu dál dělal radost,“ doplnil. Udělá mu radost i v dalším zápase proti Ukrajině? To se dozvíme v pátek 21. června od 15 hodin.