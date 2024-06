Nečasova sestra Aneta: Překvapivá slova o slavném sourozenci!

Útočník Martin Nečas (25) v květnu vyhrál s reprezentací světový šampionát, o měsíc později skončil třetí v anketě Zlatá hokejka. Odpočinek po snové sezoně si dost možná užívá po boku rodičů. Sestra Aneta (30) o něm totiž v rozhovoru pro Extra.cz prozradila překvapivou věc.

„Do osmnácti let byl mamánek, měl všude jen mamku,“ vzpomínala Aneta na mládí brášky. Ten se nyní musí většinu roku obejít bez maminky Martiny. Hraje totiž v USA za Carolinu. „Teď se těšíme, když za ním jezdíme. Přes léto je zase on tady a tráví s námi víkendy,“ pokračovala Nečasova sestra.

Martinův talent a angažmá v Americe samozřejmě společné fungování rodiny trochu nabouraly. Aneta s maminkou se ale snaží do USA za ním létat co nejčastěji. „Od malička jsme s bráchou vyrůstali po zimácích, takže nás to všechny baví a žijeme tím,“ vysvětlila sestra.

Aneta byla během květnového mistrovství světa na instagramu hodně aktivní. Sledující jí i díky fotce se zlatou medailí a slavným bráškou stoupli na skoro 26 tisíc. „Musím říct, že po mistrovství mi píše hodně lidí, ale beru to s nadhledem," usmívala se Nečasová nad boomem, který zlaté mistrovství světa v Česku způsobilo.