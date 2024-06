Král David. Opět. Pastrňák už posedmé vyhrál Zlatou hokejku, Dostál druhý

Za oceněného převzala cenu maminka Marcela. Syn se omluvil, po náročné sezoně má i dál nabitý program, čas musí rozdělit mezi Česko, Boston i Švédsko, odkud pochází jeho snoubenka Rebecca. Navíc se chystá na svatbu.



„Určitě by poděkoval svojí rodině, jako vždycky. A hlavně klukům, spoluhráčům," říkala paní Ziembová, když za něj od Aloise Hadamczika, svazového šéfa, cenu převzala.



Podle ní byl její syn zrovna s rodinkou. „A říkal, že se bude dívat na televizi," dodala maminka českého hokejového krále.



Pastrňák potvrdil svojí dominanci. Od roku 2017 byl jediný hráč, který dokázal přetrhnout jeho vítěznou šňůru. A to byl před dvěma lety Ondřej Palát .

Jinak to byl samý Pasta…

„Bude těžký ho sesadit. Všichni bychom mu měli udělat trochu větší konkurenci,“ krčí rameny útočník Tomáš Hertl , opora Vegas, který skončil devátý. Také on, už když přišel na slavnostní vyhlášení, které se konalo na pražském Žofíně, tušil, jak dopadne.

„Asi to zase vyhraje. I když někdo měl neskutečné mistrovství, za mě třeba Lukáš Dostál, který nám ho vychytal, tak si myslím, že by se měla hodnotit celá sezona. A v ní zase dominoval,“ uznal Hertl, který o šampionát přišel poté, co mu zelenou nedal jeho zámořský zaměstnavatel kvůli zranění.

„Je mi jasný, že bych chtěl slavit a užívat si, v životě jsem ještě nic pořádného nevyhrál. Ale takhle to brát nejde," vykládala ofenzivní opora Vegas.

"Kdybych tam byl, změnila by se celá sestava a třeba bychom vylítli ve čtvrtfinále a dopadlo by to úplně jinak,“ hlásil Hertl, který se ve foyer dal do družného rozhovoru s Červenkou , známým z reprezentace i ze Slavie.

„Sledoval jsem to, fandil jsem vám!“ řekl sám od sebe kapitánovi českého výběru.



Na druhém místě skončil gólman Lukáš Dostál, jemuž ocenění předal Dominik Hašek, možná nejlepší brankář všech dob. „Vzhlížel jsem k němu. Je to skvělý pocit. Hrozně si toho vážím, moc za to děkuju," reagoval hrdina zlatého týmu z Prahy na téma, že ho ocenil právě Hašek.



Na pódiu nechyběl ani kouč Radim Rulík. Právě on oznámil jméno vítěze. Za slavného syna převzala cenu maminka Marcela.



Pastrňák vstřelil ve finále vítězný gól proti Švýcarům a protrhl střeleckou smůlu. V pravý čas. Na trůn ale neusedl jenom za zlatý turnaj, ale i za celou sezonu.

V ní se podruhé za sebou dostal přes magickou stovku bodů, naposledy jich ukořistil 110 (47+63) v 82 utkáních. V bodování celé ligy skončil pátý a potvrdil, že dlouhodobě patří mezi nejlepší hráče planety. Ve 28 letech může v Bostonu přidat další skvělé sezony.

„I když odešli Krejčí s Bergeronem a týmu se tolik nevěřilo, i tak dokázal udělat sto bodů,“ chválí ho Hertl, jenž je jedním ze dvou hráčů (s obráncem Filipem Hronkem ), kteří se do desítky vtěsnali, i když si nezahráli na pražském mistrovství.

„Svoje kvality potvrzuje každý rok. Jenom doufám, že bude mít šanci vyhrát Stanley Cup,“ přeje mu Červenka, který po mistrovství obdržel prestižní ocenění od IIHF a stal se nejlepším hráčem světa. „No, světa, nevím,“ pousmál se s tím, že je to přeci jenom až moc silný výraz.

Králem ale zůstává Pastrňák. Vyhrál už posedmé, absolutním rekordmanem je Jaromír Jágr (12).

Dožene ho jednou?

Vícenásobní držitelé Zlaté hokejky