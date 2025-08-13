Plzeň může koupit nejbohatší zbrojař. Strnad v lize Křetínského a Tykače, kolik klub stojí?
V boji o Ligu mistrů vypadla Plzeň v úterý večer po srdnatém výkonu s Rangers (2:1), na pole Ligy mistrů mezi majiteli může vstoupit v dohledné době. Server e15 přišel s informací, že o klub projevil zájem Michal Strnad (33). Vstup mladého, vlivného a přímočarého byznysmena, velmi úspěšného ve zbrojním průmyslu, by pro západočeskou organizaci přinesl obrovské možnosti. Dle aktuálních žebříčků agentury Bloomberg patří s majetkem 17,1 miliardy dolarů k nejbohatším lidem nejen v Česku, ale v celé východní části Evropy vyjma Ruska.
Adolf Šádek se netají tím, že pro klub shání silného majitele nebo investora. Plzeňský boss před dvěma lety prodal většinový, 75 procentní podíl rakousko-švýcarským podnikatelům, zbytek (25 procent) si nechal. Spolu s ním sedí v klubovém představenstvu Martin Dellenbach a Raphael Landthaler. Teď ale hledá možnosti, jak Viktorii ekonomicky posunout dál.
Do hry v souvislosti s Plzní vstoupila opravdu významná figura. Podle serveru e15 o nákupu klubu uvažuje Michal Strnad, podnikatel s obrovským vlivem ve zbrojařství. „Ano, vyjednávají,“ řekl e15 zdroj blízký českému fotbalovému vicemistrovi i zbrojnímu gigantu CSG, který patří jednomu z nejbohatších Čechů.
Strnad dosud ve fotbale aktivní nebyl, v možném spojení na západě Čech zřejmě spatřuje ideální šanci ke vstupu mezi špičku Chance Ligy. „Nebudeme to komentovat,“ sdělil na dotaz Sportu klubový mluvčí Václav Hanzlík.
Samotný Šádek ani lidé okolo Strnada, jednání nevyloučili. „Probíhá nějaký proces, ale zatím to nebudu komentovat,“ řekl e15 Šádek, generální ředitel plzeňského klubu, předseda představenstva a menšinový akcionář.
Cena plzeňského klubu by podle odhadů e15 mohla činit přibližně 500 milionů korun. Pro srovnání - Pavel Tykač na konci roku 2023 za Slavii zaplatil předchozím majitelům z Číny přibližně dvě miliardy korun, součástí transakce byl i stadion – Fortuna Arena v Edenu pro přibližně 20 tisíc diváků.
135. místo mezi nejbohatšími na světě
Vzhledem k aktuálně vysoce ziskovém Strnadově byznysu je 500 milionů marginální suma, kterou je schopný takřka bez mrknutí oka zaplatit. Firma Czechoslovak Group (CSG), kterou Strnad převzal v roce 2018 od svého otce Jaroslava, patří k velkým hráčům zbrojařského průmyslu, podílí se na dodávkách munice a dalšího vojenského vybavení pro Ukrajinu.
Řadí se mezi největší evropské výrobce dělostřeleckých granátů a bojových vozidel. Strnad má mít dobré konexe na ministerstvu obrany, podílí se i na úspěšném projektu české muniční iniciativy.
Dle veřejných údajů dosáhla jeho společnost v roce 2024 tržeb ve výši čtyř miliard eur (99,7 miliardy korun), o 130 procent víc, než v roce 2023. Hrubý provozní zisk skupiny dosáhl hodnoty 1,1 miliardy eur (27,4 miliardy korun), meziročně téměř třikrát víc, a čistý zisk 526,1 milionu eur, tedy 13,1 miliardy korun.
V žebříčku pořadí 500 nejbohatších lidí na světě zveřejněným agenturou Bloomberg na konci května patřilo Strnadovi s odhadovaným jměním 17,1 miliardy dolarů 135. místo, druhý zástupce Česka – Renáta Kellnerová s majetkem 16,8 miliardy dolarů (372 miliard korun) skončila o dvě příčky níž. Daniel Křetínský, mimo jiné majitel fotbalové Sparty, figuruje na 248. pozici s majetkem 11,5 miliardy dolarů (zhruba 255 miliard korun).
Dravý, ambiciózní a vstává v pět ráno
Z čísel je evidentní, že s příchodem Strnada by nejen do Plzně, ale do celého českého fotbalu připlula opravdu velká ryba českého byznysu, majetkově srovnatelná s dvojicí Křetínský, Tykač. Pokud by se Šádkem našel shodu, stávající šéf klubu si opět může nechat menšinový podíl, velmi pravděpodobně by chtěl, aby mu v Plzni zůstala klíčová pozice s vlivem na chod klubu.
V případě Strnada, nastaveného na dosahování nejvyšších cílů, téměř jistě nehrozí snížení nastavené laťky v Plzni. Podle zpráv ze zákulisí českého vysokého byznysu jde o velmi dravého, ambiciózního a cílevědomého mladého muže. Pracovitého, zároveň velmi nekompromisního s tvrdými metodami. Vstává pravidelně v pět ráno a sám řídí velký byznys, velkou část svých aktiv chce mít pod kontrolou. Už od patnácti let pracoval ve firmách svého otce, postupně se dostával do řídících pozic. Založil i vlastní menší firmy, před sedmi lety na něj otec převedl akcie a udělal z něj hlavu rodinného podniku.
Nákup českého fotbalového klubu, který je mezi bohatými miliardáři v poslední době populární, mu také může pomoct po společenské stránce. Velké zápasy v Evropě slouží jako dobrá pozvánka pro důležité lidi a ideální prostředí na navazování kontaktů a domlouvání důležitých kontraktů. Strnadovi má jít mimo jiné o zakázky v členských zemích NATO, kde se po vypuknutí konfliktu na Ukrajině rapidně zvyšují výdaje na obranu.
Šádek by měl mít se stávajícími zahraničními partnery ve smlouvě klauzuli s určenou částkou, za kterou může jejich většinový podíl do určitého termínu odkoupit zpět. Klub jim prodal v létě 2023 za přibližně 10 milionů eur (250 milionů korun), byla potřeba uhradit i další závazky.
Šádek vnímá příliv miliardářů
Po úspěšném období pod Miroslavem Koubkem se Plzeň dostala z ekonomického dna a hrozby krachu, který odvrátila účastí v Lize mistrů za Michala Bílka na podzim 2022. Klub je v současné době finančně stabilizovaný, stejně jako v posledních patnácti letech si na provoz vydělá zisky z evropských pohárů, prodejem hráčů, teď klubu pomáhají i zvýšené příjmy z ligových televizních práv, významná je i podpora města, celého Plzeňského kraje a dalších partnerů.
Šádek vnímá příliv bohatých miliardářů do českého fotbalu, snahou o získání nového partnera či investora reaguje na nástup Ondřeje Kanii v Liberci, Milana Kratiny v Teplicích, Matěje Turka v Dukle, nového majitele má i Sigma Olomouc. Silného vlastníka má také Baník v osobě Václava Brabce, noví majitelé mohou vstoupit do Hradce či Pardubic. Nahoru chtějí pod novými vlastníky i druholigové brněnské kluby Artis a Zbrojovka.
Prodej Plzně ještě rozhodně není v rovině hotového obchodu, může trvat klidně i celý podzim, než lidé od Strnada klub prověří, proběhnou nezbytné kontrolní a procesy a až následně poté může dojít na uzavírání závazných smluv.
Pro Plzeň by šlo logicky o pozitivní krok, pokud by Strnad byl schopný poskytnout klubu potřebný kapitál, může se rozpočtově přiblížit pražským „S“, investovat do hráčů, infrastruktury, mládeže a dalšího rozvoje. V současnosti Plzeň hospodaří zhruba s 350 miliony ročně, rozpočet Slavie se pohybuje na hranici miliardy korun, podobně je na tom i Sparta.