Smutek ve světě fotbalu: Tragická smrt reprezentanta (†20)

Něco takového se vůbec neposlouchá snadno. Justin Cornejo (†20), talentovaný fotbalový brankář, měl celý život před sebou. Bohužel mu ho ukončila děsivá nehoda, po níž je celé jeho okolí v šoku. Co přesně se stalo?

Stačí malá chvilka a život může vyhasnout jako svíčka. Přesně to se stalo v případě nadějného fotbalového gólmana Justina Corneje, který před několika dny náhle zemřel. Podle tamních médií může za smrt ekvádorského reprezentanta do dvaceti let hrůzostrašný pád v koupelně.

Tam byl dle informací tiskové agentury Associated Press nalezen v bezvědomí. Následoval okamžitý převoz do nemocnice, ovšem Justinův mozek už byl tak poškozen, že v úterý 16. července zemřel. „Pořád se s tím nemůžu smířit. Odpočívej v pokoji, bratříčku,“ vyjádřil se podle britského listu Daily Express Allen Obando, spoluhráč z ekvádorského týmu Barcelona SC.

Nebyl ale jediný. Upřímnou soustrast vyjádřil třeba i sedmnáctiletý spoluhráč Dylan Luque. „Odpočívej v pokoji, bratříčku. Loučení s tebou nás bolí, ale útěchou nám jsou krásné chvíle, které jsme s tebou sdíleli,“ uvedl.

Lítost nad ztrátou brankáře vyjádřil i samotný klub. Přidala se dokonce i Ekvádorská fotbalová federace. „S hlubokým zármutkem vyjadřujeme lítost nad úmrtím Justina Corneje, brankáře klubu Barcelona Sporting Club a bývalého reprezentanta,“ zní v prohlášení.