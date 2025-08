Co stojí za názorovými střety na svazu? Žádný třesk a válka, oponuje hokejové vedení

Dlouhodobě neutěšená situace na hokejovém svazu před týdnem vyústila v odchod hlavního ekonoma Jana Zikla. Zdánlivě banální personální pohyb spustil lavinu dohadů na téma, co se v ústředí Českého hokeje děje. O co se vedou spory a proč panuje takové napětí?

Že to na hokejovém svazu bouří a při každém zásadním hlasování létají silná slova, je věc poměrně známá i popisovaná. Dochází k zákulisním třenicím mezi částí členů výkonného výboru svazu na straně jedné a prezidentem Aloisem Hadamczikem a jeho lidmi na protějším břehu. Jednou jde o čistě sportovní záležitosti typu zavedení extraligové kategorie U16, jindy o vyloženě osobní neshody a naprosto rozdílné pohledy.

Deník Sport a web iSport mapuje klíčové body sváru, v němž jde o budoucí směřování ČSLH a zároveň o minulost a řadu nedořešených spletitých případů. Například o okolnosti investice do projektu WSM, to samé v případu převodu vlastnických práv extraligy od svazu do rukou APK nebo spletité obchodní záležitosti týkající se dřívějšího dlouholetého strategického partnerství s agenturou BPA, což je i předmětem zkoumání forenzního auditu.

Minulý čtvrtek server iDNES.cz přišel se zprávou o konci hokejového „ministra financí“ Zikla, šlo přitom o dva dny starou informaci, kterou svaz oficiálně nekomunikoval. Učinil tak až se zpožděním po uveřejnění zprávy v médiích. Prvotní verze zmiňovala ekonomovo odvolání výkonným výborem. Jan Zikl ovšem na webu Neovlivni.cz oznámil, že rezignoval již o den dříve, tedy v pondělí. A proč? „Když zpochybňují můj postup, musím rezignovat. Podstata ale je, že se sice zbavili mě, ale jde o Hadamczika,“ cituje Zikla web Neovlivni.cz.

Muž, jenž vykonával pozici experta na tok svazových peněz tři roky, zmínil, že se nyní hodlá bránit soudní cestou a dál nebude nic veřejně komentovat.

Podle iDNES.cz hokejová vláda Zikla odvolala kvůli podezření z milionových škod, jež měl údajně způsobit coby jednatel a výkonný ředitel dceřiné svazové společnosti PRO-HOCKEY. „Nastřádaly se při opakovaném zadávání drahých – a podle většiny výkonného výboru – tendenčních posudků na hodnocení smlouvy o řízení extraligy,“ píše web.

V čem panují na svazu neshody?

Po úterním mimořádném zasedání výkonného výboru ČSLH svazové komunikační oddělení rozeslalo aktuální reakci. „Je pravdou, že Jan Zikl podal dne 28. 7. rezignaci na funkci jednatele ke dni 29. 8., i přesto ho VV ČSLH ke dni 29. 7. 2025 z funkce jednatele společnosti PRO-HOCKEY jednomyslně odvolal. VV ČSLH odmítá důvody, které Jan Zikl ve své rezignaci uvedl,“ píše se ve vyjádření, nazvaném jako „stanovisko k zavádějícím a nepřesným informacím prezentovaných zpravodajským portálem iDnes.cz a v dalších médiích“. Konkrétní však v tomto směru není.

Server iDNES zmiňuje údajně problematické vyplácení provizí za získání finančních prostředků svazu od partnerů v souvislosti s loňským MS v Praze a mj. uvádí třímilionovou odměnu pro prezidenta Aloise Hadamczika. Na což upozornila dozorčí rada PRO-HOCKEY, následně personálně obměněná. „Odměna/provize vyplacená prezidentu Aloisi Hadamczikovi byla uhrazena v souladu s jednomyslným rozhodnutím VV i vnitřními dokumenty ČSLH,“ najdete v prohlášení.

V této souvislosti zdroj Sportu uvádí, že původní provize Hadamczikovi měla být s ohledem na jím získané peníze v desítkách milionů korun od různých společností vyšší, ale šéf svazu ji měl odmítnout.

Tohle vše jsou spíš jen okrajové záležitosti, vytažené na světlo v rámci zákulisní pře. Součást vyostřeného napětí a boje o vliv na svazové půdě. Nicméně na svazu to tak nevidí. „Závěrem VV ČSLH se jednoznačně ohrazuje proti tvrzení, o údajném „třesku nebo válce na ČSLH“,“ lze se dočíst ve stanovisku.

Jedním z klíčových bodů sváru mezi osazenstvem hokejové vlády jsou výsledky forenzního auditu a nakládání s nimi. Audit pro potřeby svazu před třemi roky vykonala společnost KPMG. Asi nejvíc nejasností a vznesených pochyb souviselo s padesátimilionovou sumou, kterou bývalé vedení svazu v roce 2015 a 2016 prostřednictvím pobočky PRO-HOCKEY poslalo do investičního projektu WSM. Ačkoli před diskutabilně fungující firmou se sídlem na Novém Zélandu už o rok dříve varovala i ČNB a finanční experti upozorňovali, že obchody WSM na FX trzích jsou klasickým „letadlem“, svaz vstříc riskantní investici vyrazil. Investiční záměr se po několika měsících začal hroutit. A nakonec PRO-HOCKEY, potažmo svaz o sumu 50 milionů přišel.

Dalším propíraným a třaskavým případem, jenž v prostředí svazu rezonuje, je bývalým vedením uzavřená dohoda s APK o podstoupení práv extraligovým klubům. Ligová práva převedla předchozí vláda za pouhých 10 milionů korun, navíc v rámci barterové dohody. Podle informací Sportu panuje na svazu velká neshoda ohledně částky i toho, jak dopady tohoto kroku naložit.

Výkonný výbor Českého hokeje:

prezident: Alois Hadamczik

Alois Hadamczik viceprezidenti: Petr Bříza (výkonnostní hokej), Jan Tůma (vrcholový hokej)

Petr Bříza (výkonnostní hokej), Jan Tůma (vrcholový hokej) členové: Bedřich Ščerban (vrcholový hokej), Aleš Kmoníček (vrcholový hokej), Marek Chmiel (vrcholový hokej), Stanislav Tichý (vrcholový hokej), Petr Vosmík (vrcholový hokej), Milan Urban (výkonnostní hokej), Jan Havlíček (výkonnostní hokej), Petr Vinš (výkonnostní hokej)

