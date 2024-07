Tenisová legenda Hingisová: Smutná slova o útěku z Československa!

Prožila kariéru, kterou by jí mohla závidět nejedna hráčka. Bývalá tenistka Martina Hingisová (43) patřila během aktivních let ke světové špičce. Ne vždy si ale žila jako v bavlnce. Promluvila totiž o útěku z tehdejšího Československa, které bylo tou dobou prolezlé komunistickým režimem.

Hingisová se původně narodila na Slovensku, konkrétně v Košicích, ale už v dětství společně se svou rozvedenou maminkou pocházející z Česka Melanií Molitorovou, taktéž někdejší tenistkou, utekla z komunistického Československa do Švýcarska. Martina se stala naturalizovanou Švýcarkou poté, co si její maminka vzala tamního počítačového technika Andrease Zogga.

Podle svých slov nikdy nezapomene na den, kdy opustila rodnou zemi. Ztratila kontakt se všemi kamarády a celkové situaci moc nerozuměla. „Tehdy mi bylo skoro osm let. Bylo to 4. září 1988 a 30. jsem měla osmé narozeniny. Pamatuji si to, protože to byla velká událost a já se tehdy nechtěla stěhovat. Byla jsem velmi spokojená se svým životem v Československu. Měla jsem tam všechny kamarády a nevěděla jsem, co se najednou děje,“ přiznala Hingisová.

„Samozřejmě jsem byla velmi rozrušená. Nemluvila jsem tamní řečí. Ničemu jsem nerozumněla,“ doplnila. Zároveň řekla, že její maminka naplánovala útěk kvůli její budoucnosti. „Těžko se to chápe, ale přestěhovala se jen kvůli mně. Vložila do mě vše, co měla. Snažila se nám zařídit lepší živobytí,“ přiblížila známá extenistka. „Máma mi řekla, že je to moje jediná šance, protože si myslela, že kvůli mému rodinnému zázemí mi budou chtít v hraní tenisu zabránit. Jsem Švýcarsku vděčná, protože jsem mohla cestovat od svých devíti let,“ ocenila někdejší snoubenka Radka Štěpánka.

Na Slovensko se ale Martina nevrací. Zdůraznila totiž, že na Slovensku se jen narodila a původ hráče v tenise nerozhoduje. Slovenské kořeny tak připomíná vítězce Wimbledonu z roku 1997 už pouze spojitost s tátou Karolem. „Jsem hlavně Švýcarka, ale hodně věcí mám po mamince, která je Češka,“ uvedla Hingisová.