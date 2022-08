Čtyřletá pohádka je u konce. Bývalá veleúspěšná tenistka Martina Hingisová (41) se rozešla se svým manželem Harrym Leemannem (42). Sportovkyně s česko-slovenskými kořeny se odstěhovala ze společného domu v Zugu i s dcerkou Liou.

Harry se do Martiny zamiloval, když působil jako týmový lékař švýcarského fedcupového týmu. Láska byla oboustranná a v roce 2018 přišla na řadu pohádková svatba. Jedna z nejúspěšnějších švýcarských sportovkyň si vzala renomovaného sportovního lékaře z Zugu. O pouhý rok později stvrdili vytvoření rodiny, když se jim narodila dcera Lia.

Uplynuly čtyři roky a vše je jinak. Lásky je konec a Martina se i s malou dcerkou odstěhovala do bytu u Curyšského jezera, který je nedaleko bydliště její matky. „Ano, Harry a já jsme se rozešli. Máme jiné životní plány, jiné cíle a půjdeme každý svojí cestou,“ potvrdila Hingisová.

Pro Hingisovou se jedná už o druhé neúspěšné manželství. Mezi lety 2010 až 2013 byla provdána za francouzského parkurového skokana Thibaulta Hutina. To, že se jí rozpadl i další vztah, je velmi bolestivou zkušeností, ale sama cítí, že to bylo nevyhnutelné. „Je to lepší pro všechny zúčastněné,“ svěřila se.

„Harry je otec mé dcery. A cílem je, abychom v budoucnu udrželi rozumný vztah,“ doufá Hingisová v rozumné vyústění situace. Nyní se tedy snaží napjatý vztah trochu uklidnit, aby tím Lia netrpěla.