Hvězda Hingisová (41) o roli trenérky i matky. Češi mají tenis v krvi, říká

Největší hvězda, která se přímo účastní finále BJK Cupu, nechodí na kurt. Martina Hingisová přiletěla do Prahy v roli trenérky švýcarského týmu. Ten dnes povede proti Česku, k němuž má silný vztah. Její maminka Melanie Molitorová se narodila v Rožnově pod Radhoštěm, ona sama tam do osmi let vyrůstala a nechybělo moc, aby Česko také později reprezentovala. Nakonec sbírala úspěchy za Švýcarsko. V šestnácti byla světovou jedničkou, vyhrála pět grandslamů. Dnes jí je 41 let, doma má dvouletou dceru Liu a právě dumá, jak vyzrát na Barboru Krejčíkovou a spol.

Martino, co přesně je vaší prací trenérky ve švýcarském týmu?

„Heinz Günthardt je kapitán a já jsem trenérka. Takhle to dělám už čtyři roky od doby, co jsem sama přestala hrát. Starám se hlavně o přípravu na soupeřky, jde o taktické věci i třeba to, jak pracovat s pocity na kurtu. Samozřejmě Belindu znám z našich holek nejlíp, ale myslím, že se všemi jsem vždycky měla dobrou spolupráci.“

Bencicová je produktem vaší rodinné stáje, že?

„Poprvé u nás byla, když jí byly čtyři. Potom od osmi do osmnácti u nás trénovala, hlavně s mamkou. Já jí občas pomáhala na turnajích, když už byla juniorka. Udělala velký kus práce a samozřejmě jsem byla nadšená, když v Tokiu vyhrála olympijské zlato.“

Připravujete své tenistky na soupeřky. Jak máte načtenou Barboru Krejčíkovou? Co říkáte na její vzestup?

„U Báry bylo vždycky jasné, že tenis umí hrát. Už když trénovala s Janou (Novotnou), tak to moc uměla. Jen jí to trošku dýl trvalo, než všechno našla. Že jí to vyšlo letos v Paříži, je neuvěřitelné. Všechno se jí tam sešlo.“

Co povíte Bencicové před zápasem s Krejčíkovou? Na co si dát pozor?

„Bára umí všechno – slice, voleje, hraje odvážně. České tenistky vždycky uměly všechno, nehrály zezadu takový ten bum bum tenis. Bára je toho nejlepším příkladem. Tím, že ovládá všechny údery a nebojí se přechodu na síť, občas zahraje topspin a variuje rychlosti míčů, netušíte, co přijde. Je strašně nevyzpytatelná.“

Vondroušové překazila sen o zlatu. Jsem hrdá na slovenské kořeny, říká Bencicová

S Krejčíkovou vás pojí to, že se stejně jako kdysi vy snaží na nejvyšší úrovni zvládat dvouhru i čtyřhru. Jde to ale dneska ještě vůbec?

„Když se já osobně dívám zpátky, tak bych někdy možná ráda hrála jen singla. Hlavně tehdy v Paříži (1997, kde prohrála finále, jinak by toho roku vyhrála kalendářní Grand Slam), kde jsem po singlech ještě hrála debla, mi ke konci už možná došla šťáva. Ale čtyřhra mi zase moc pomáhala k všestrannosti, debl mě navíc bavil víc než jen chodit trénovat. Ke konci turnajů je to už ale samozřejmě těžší. Když je člověk v singlu i deblu v semifinále, tak těžko parťákovi řekne: Sorry, soustředím se na singla, debla už nehraju.“

S Krejčíkovou jste se ještě sama potkávala na kurtu na sklonku kariéry, kdy jste se již soustředila na čtyřhru...

„Párkrát jsme proti sobě hrály, třikrát čtyřikrát. Obě jsou s Kateřinou (Siniakovou) skvělé hráčky, Češky vždycky uměly hrát debla. Myslím, že na světě je málo zemí, které umí tak dobře hrát debla a tenis vůbec. Česko mělo vždy skvělé hráčky, ať to byla Martina Navrátilová, Helena Suková, se kterou jsem vyhrála svůj první grandslam. Máte neuvěřitelnou tenisovou historii, Češi mají tenis prostě v krvi.“

I proto patří český tým k jedněm z favoritů na titul v BJK Cupu. Kdo je vaším tipem?

„Je to otevřené. Když může na US Open vyhrát stopadesátá hráčka světa... (usmívá se) Myslím, že to by dříve v naší éře nebylo možné. Nicméně časy se změnily. A já věřím, že i naše holky teď mají na to, aby došly hodně daleko.“

Dnes ale musí porazit český tým, aby postoupily do semifinále.

„A to bude těžké. I když tu nejsou Kvitová a Plíšková, tak jsou Češky silné. Ale tím, že takto úspěšné hráčky chybí, budeme mít o to větší šanci vyhrát. Řekla bych, že to je fifty fifty. Belinda už má s týmovými soutěžemi hodně zkušeností, už je hraje pomalu deset let, takže ví, co může očekávat. To může být naše výhoda. Myslím, že všechny naše holky jsou v dobré formě, posledních šest měsíců měly dobré výsledky. Belinda porazila Báru na olympiádě, nedávno i Viktorija (Golubicová) přehrála Markétu (Vondroušovou) v Indian Wells. Takže kdyby to tak pokračovalo, máme lepší karty.“

Jak vy osobně prožíváte zápasy coby bývalá světová hvězda?

„I když už teď pár let nestojím na kurtu, tak mě tenis a jeho vývoj pořád zajímá. Hráčky znám, i proto jsem u tenisu chtěla zůstat. Vědomosti furt mám, doufám, že švýcarskému týmu budu nápomocná.“

Doma máte dvouletou dcerku Liu. Ta vám asi moc času na sledování tenisu nedopřeje, že?

„Není to tak špatné. Když je čas, na zápasy se dívám, i když je pravda, že moc volných chvil není. (směje se) S malou je to hodně intenzivní čas, ale taky nádherný. Na zápasy se můžu dívat třeba po obědě, když malá spí. Nebo se o něm bavíme s mamkou, celá rodina tenis sledujeme.“

Na sociální sítě jste umístila obrázek, jak už Lia drží raketu v ruce. Máte s ní tenisové plány?

„Byla bych ráda, kdyby tenis trochu hrála. Myslím, že mně tenis v životě hodně dal, prožila jsem s ním nádherné momenty. Ráda bych, aby se ho i Lia naučila, protože v životě je vždycky dobré něco umět. Jestli se sportem jednou bude živit, nebo ne, to je ve hvězdách. Důležité ale je, aby k němu měla vztah. A k tomu ji vedeme. Malá už jezdí na poníku, chodíme plavat, hraje si s ostatními dětmi.“